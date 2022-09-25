نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “riyadiyatv” تردد القنوات الرياضية السعودية الجديد ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ “KSA SPORTS” على النايل سات وعرب سات بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت القنوات الرياضية السعودية عبر حسابه الرسمي تويتر riyadiyatv عن بثها اليوم الخميس 25 سبتمبر 2022 المباراة الودية بين نادي الهلال السعودي × نادي القادسية الرياضي الكويتي “مباراة اعتزال اللاعب نواف الخالدي” في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، والجدير بالذكر أن مجموعة القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS هي مجموعة قنوات تقوم ببث المباريات المحلية والبطولات الدولية الرياضية والعالمية مجانًا عبر شاشاتها، وقد تم تأسيسها في مدينة الرياض في 16 رجب 1423الموافق 24 سبتمبر 2002، بإمكانك استقبال تردد القنوات الرياضية السعودية على نايل سات وعرب سات وياه سات بخطوات بسيطة نذكرها بالتفصيل في التالي.

بالخطوات ضبط تردد القنوات الرياضية السعودية على نايل سات “السعودية الرياضية 1و2”

بادئ ذي بدء بإمكانك استقبال تردد القنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات ، عبر خانة التركيب في الريسيفر.

، عبر خانة في الريسيفر. أيضًا قم بالنقر على خانة القائمة الرئيسية واختر قائمة الترددات .

واختر . في تلك الخطوة قم بكتابة تردد 12284 استقطاب عمودي v ، أو التردد 12149 استقطاب أفقي H.

استقطاب ، أو استقطاب كذلك بضبط معدل الترميز 27500.

أيضًا معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يلي ذلك النقر على أيقونة بحث ، ومن ثم التأكيد ب OK.

، ومن ثم التأكيد ب في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة قناة riyadiyatv، وقم بالنقر على خانة حفظ.

خطوات استقبال تردد قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات

بالإضافة لما سبق بإمكانك استقبال تردد قنوات riyadiyatv الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات ، عبر خانة التركيب في الريسيفر.

، عبر خانة التركيب في الريسيفر. أيضًا قم بالنقر على خانة القائمة الرئيسية واختر قائمة الترددات.

واختر قائمة الترددات. في تلك الخطوة قم بكتابة تردد 12015 استقطاب عمودي v ، أو التردد 12149 استقطاب أفقي H.

استقطاب ، أو استقطاب كذلك بضبط معدل الترميز 27500.

أيضًا معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يلي ذلك النقر على أيقونة بحث، ومن ثم التأكيد ب OK.

ومن ثم التأكيد ب في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة قنوات KSA SPORTS، وقم بالنقر على خانة حفظ.

كيفية ضبط تردد قنوات riyadiyatv على القمر الصناعي ياه سات

كذلك بإمكانك استقبال تردد القنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي ياه سات بالخطوات البسيطة التالي ذكرها.

أولًا قم بضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي ياه سات، عبر خانة التركيب في الريسيفر.

عبر خانة التركيب في الريسيفر. أيضًا قم بالنقر على خانة القائمة الرئيسية واختر قائمة الترددات.

في تلك الخطوة قم بكتابة تردد 12418 استقطاب عمودي v ، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

استقطاب ، معامل تصحيح الخطأ أو كتابة التردد 11746 استقطاب أفقي H ، معامل تصحيح الخطأ 8/9.

استقطاب ، معامل تصحيح الخطأ كذلك بضبط معدل الترميز 27500.

يلي ذلك النقر على أيقونة بحث، ومن ثم التأكيد ب OK.

في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة قنوات KSA SPORTS، لا تنسى النقر على خانة حفظ.

أبرز المسابقات التي يتم بثها على مجموعة القنوات الرياضية السعودية 2022-2023

في الختام تقوم حاليًا مجموعة قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية المجانية في الوقت الحالي:

أولًا دوري الدرجة الأولى السعودي.

كذلك مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

كما يتم بث سباق الخيل بطولة كأس ولي العهد السعودي.

أيضًا الدور التمهيدي الثاني من كأس العرب للأندية الأبطال.

وبطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

كما يتم نقل مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.

كذلك بطولة الألعاب الإلكترونية.

في النهاية يتم بث البطولة الرمضانية.

نايل سات تردد 12284 استقطاب عمودي v معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 12149 استقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 السعودية الرياضية 1 و2 عرب سات تردد 12015 استقطاب عمودي v معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 12149 استقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 ياه سات تردد 12418 استقطاب عمودي v معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 11746 استقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 8/9. معدل الترميز 27500

أبرز مقدمو البرامج ومذيعي ومراسلو القناة والمحللون على شاشة riyadiyatv

في الختام فإن مجموعة قنوات riyadiyatv تضم مجموعة متميزة من المذيعين والمعلقين الرياضيين والمراسلين باستديوهاتها نذكر منهم الأسماء اللامعة التالية:

أولًا المحللين الرياضيين السعوديين

يوسف خميس، تركي السلطان، سلطان البرقان، عبدالله الواكد، خالد بدرة، طارق التائب، عيسى المحياني، فؤاد أنور، حمزة إدريس، عبد الرزاق أبو داود، حمود السلوة، عادل البطي، صالح الحمادي، زكي الصالح، محمد نور، يوسف الثنيان.

ثانيًا مقدمو البرامج

رجاء الله السلمي، فهد المساعد، خليل الفهد، عمر المقري، صالح العنزي، بندر الشهري، بدر الفرهود، مسفر الخثعمي، ماجد التويجري، عبدالرحمن الحميدي.

ثالثًا معلقو القناة

محمد البخيتان، عائد العصيمي، محمد النعمي، راشد الدوسري، يوسف السلطان، علي الربيع، عبد العزيز هوساوي، مشاري القرني.

رابعًا مراسلو القناة

عمار باحكيم، رياض المزهر، نايف مشهور، عبدالله العضيبي، عبدالرحمن الدحيم، فيصل الملوقي، سمير الصوفي، بدر العثمان، عبدالعزيز المجاهد.