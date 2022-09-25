تفاصيل تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للأهلي السعودي وبهجة بين جماهير أهلي جدة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم تفاصيل تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للأهلي السعودي، كان الأهلي السعودي قد أعلن من خلال صفحته عبر تويتر تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق وذلك بعدما أقال المدير الفني السابق نظرا لسوء النتائج، ويلعب الأهلي السعودي في دوري الدرجة الثانية السعودي بعد الهبوط الموسم الماضي.

تفاصيل تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للأهلي السعودي

كان بيتسو موسيماني يشغل المدير الفني للأهلي المصري قبلما يطلب إعفاؤه من منصبه بعد خلافات مع إدارة النادي الأهلي، ليقرر بعدها الراحة عدة شهور قبل أن يفاجأ الجميع بالتعاقد مع الأهلي السعودي خاصة وأن الأهلي السعودي لا يلعب في دوري الدرجة الأولى ولكنه هبط إلى دوري الدرجة الثانية وهو الأمر الذي يضع المزيد من التحديات على موسيماني شخصيا خاصة وأنه يسعى إلى إعادة الفريق إلى مرتبته في الدوري السعودي من جديد.

الأهلي السعودي يطيح بسيبولدي بسبب تراجع النتائج

كانت إدارة الأهلي السعودي قد قامت بفسخ التعاقد مع المدير الأوروجواياني روبرت سيبولدي في بداية الموسم الحالي نظرا لسوء النتائج مع الفريق، حيث إحتل الأهلي السعودي مركزا متاخرا في دوري يلو السعودي.

يذكر أن الأهلي السعودي يحتل المركز السابع في دوري الدرجة الأولى السعودي، ويملك الأهلي السعودي ثمان نقاط في حوذته من إنتصارت وتعادلين مقابل هزيمة واحدة.

توقعات مسيرة بيتسو موسيماني مع الأهلي السعودي

يتوقع الجميع أن ينجح بيتسو موسيماني مع الأهلي السعودي، خاصة وأن أهلي جدة يريد وبكل تأكيد العودة من جديد إلى الدوري السعودي خاصة وأن هبوط الأهلي السعودي الموسم الماضي كان بمثابة الصدمة لعشاق أهلي جدة وهو الأمر الذي تحاول من خلاله إدارة الاهلي السعودي تداركه وهو ماحدث بالتعاقد مع مدير فني كبير بحجم بيتسو موسيماني والذي سبق وحصل مع الاهلي المصري على بطولتي دوري أبطال أفريقيا فضلا عن الدوري المصري وغيرها من البطولات العديدة والتأهل إلى كأس العالم للأندية.