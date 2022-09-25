نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة إنجلترا وألمانيا مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022 كيفية المشاهدة المباشرة والتوقعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إنجلترا وألمانيا مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022 كيفية المشاهدة المباشرة والتوقعات. تستضيف إنجلترا منافساتها المألوفة ألمانيا في دوري الأمم مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022، الساعة 09:45 مساءً بتوقيت السعودية، 08:45 مساءً بتوقيت مصر، في مباراتها الأخيرة قبل مونديال قطر 2022 في نوفمبر. وتكبد المنتخبان خسارة 1-0 مساء الجمعة، بعد الهزيمة أمام إيطاليا في سان سيرو.

احتلت ألمانيا المركز الأخير في النسخة الافتتاحية للمسابقة لكنها نجت من عار التخفيض من خلال إعادة التنظيم. لن يواجه فريق هانسي فليك الهبوط هذا العام ، لكنه عانى من الخسارة الأولى على أرضه أمام المجر المتصدر. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول أحدث تكرار لهذا التنافس القديم الشهير.

توقعات مباراة إنجلترا وألمانيا

لأول مرة منذ ثماني سنوات، لم تحقق إنجلترا أي فوز في خمس مباريات. لقد قضى منتخب الأسود الثلاثة أكثر من ثماني ساعات دون أن يجدوا الشباك. ومع ذلك، فإن فريق فليك لم يتمكن من التعافي من الشوط الأول السيئ للغاية ضد المجر. منذ انطلاق البطولة بعد كأس العالم الأخيرة، فازت ألمانيا بثلاث مباريات فقط من أصل 15 مباراة في دوري الأمم.

التوقع: إنجلترا 0-0 ألمانيا

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا

يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة على موقع UEFA.tv. كما يتم إتاحة القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية لعام 2022 على القمر الصناعي سهيل سات، وكذلك الأقمار الصناعية الأوروبية. ومن القنوات الناقلة للمباراة:

TF1 HD Suisse

S Sport 1 HD

Digi Sport 1 HD Romania

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

TV 6 Sweden

SuperSport HD 3 alb

TV 2 Sport Dan

C More MAX HD Fin

Sport TV2 Portugal

Spiler 1 TV

Sport 2 Czechia

TV2 Sport Premium 1 HD

أخبار فريق إنجلترا

أعاد غاريث ساوثجيت تشكيل تشكيلته في الدقائق العشرين الأخيرة ضد إيطاليا. ومع ذلك، فإن لاعب خط الوسط الزئبقي لن يكون قادرًا على إظهار مواهبه منذ البداية بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية التي تسبب في الإيقاف أثناء ظهوره. سيكون جون ستونز متاحًا مرة أخرى بعد أن قضى فترة حظره بعد حصوله على بطاقة حمراء أثناء إهانة إنجلترا أمام المجر في يونيو.

توقعات تشكيلة مباراة إنجلترا وألمانيا