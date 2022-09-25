نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة إنجلترا وألمانيا مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022 كيفية المشاهدة المباشرة والتوقعات في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة إنجلترا وألمانيا مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022 كيفية المشاهدة المباشرة والتوقعات. تستضيف إنجلترا منافساتها المألوفة ألمانيا في دوري الأمم مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022، الساعة 09:45 مساءً بتوقيت السعودية، 08:45 مساءً بتوقيت مصر، في مباراتها الأخيرة قبل مونديال قطر 2022 في نوفمبر. وتكبد المنتخبان خسارة 1-0 مساء الجمعة، بعد الهزيمة أمام إيطاليا في سان سيرو.
احتلت ألمانيا المركز الأخير في النسخة الافتتاحية للمسابقة لكنها نجت من عار التخفيض من خلال إعادة التنظيم. لن يواجه فريق هانسي فليك الهبوط هذا العام ، لكنه عانى من الخسارة الأولى على أرضه أمام المجر المتصدر. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول أحدث تكرار لهذا التنافس القديم الشهير.
توقعات مباراة إنجلترا وألمانيا
لأول مرة منذ ثماني سنوات، لم تحقق إنجلترا أي فوز في خمس مباريات. لقد قضى منتخب الأسود الثلاثة أكثر من ثماني ساعات دون أن يجدوا الشباك. ومع ذلك، فإن فريق فليك لم يتمكن من التعافي من الشوط الأول السيئ للغاية ضد المجر. منذ انطلاق البطولة بعد كأس العالم الأخيرة، فازت ألمانيا بثلاث مباريات فقط من أصل 15 مباراة في دوري الأمم.
التوقع: إنجلترا 0-0 ألمانيا
القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا
يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة على موقع UEFA.tv. كما يتم إتاحة القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية لعام 2022 على القمر الصناعي سهيل سات، وكذلك الأقمار الصناعية الأوروبية. ومن القنوات الناقلة للمباراة:
- TF1 HD Suisse
- S Sport 1 HD
- Digi Sport 1 HD Romania
- Arena Sport 2 HD Premium Serbia
- TV 6 Sweden
- SuperSport HD 3 alb
- TV 2 Sport Dan
- C More MAX HD Fin
- Sport TV2 Portugal
- Spiler 1 TV
- Sport 2 Czechia
- TV2 Sport Premium 1 HD
أخبار فريق إنجلترا
أعاد غاريث ساوثجيت تشكيل تشكيلته في الدقائق العشرين الأخيرة ضد إيطاليا. ومع ذلك، فإن لاعب خط الوسط الزئبقي لن يكون قادرًا على إظهار مواهبه منذ البداية بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية التي تسبب في الإيقاف أثناء ظهوره. سيكون جون ستونز متاحًا مرة أخرى بعد أن قضى فترة حظره بعد حصوله على بطاقة حمراء أثناء إهانة إنجلترا أمام المجر في يونيو.
توقعات تشكيلة مباراة إنجلترا وألمانيا
- بداية إنجلترا في 11 (3-4-3): البابا ؛ ووكر ، ستونز ، ماغواير ؛ جيمس ، بيلينجهام ، رايس ، ساكا ؛ فودن ، كين ، ستيرلنج.
- المقاعد: هندرسون ، رامسدال ، كادي ، توموري ، شو ، ألكسندر أرنولد ، تريبيير ، وارد براوز ، ماونت ، داير ، بوين ، أبراهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة إنجلترا وألمانيا مساء الإثنين 26 سبتمبر 2022 كيفية المشاهدة المباشرة والتوقعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.