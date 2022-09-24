القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية .. “مهرجان اعتزال الجسور نواف الخالدي”

أعلن نادي القادسية الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي وهي المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين لاعتزال الجسور نواف الخالدي، والتي ستقام اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 الموافق 28 صفر 1444 وسط أجواء احتفالية على أرض ملعب إستاد الشيخ جابر بن أحمد الدولي بالكويت، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات ssc sports الرياضية السعودية المجانية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، ولراغبي حضور المباراة الودية بإمكانك حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي eventat المعلن عنه بالخطوات التالي ذكرها.

كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال والقادسية الكويتي ” مهرجان اعتزال الجسور نواف الخالدي”

في نفس السياق السابق ذكره راغبي حضور المباراة الودية بين لتكريم الجسور نواف الخالدي حارس مرمى نادي القادسية الرياضي، وحارس مرمى منتخب الكويت السابق بإمكانك حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي بالخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول لموقع رابط موقع eventat إفينات الرسمي لحجز التذاكر.

يلي ذلك قم بتحديد كمية التذاكر التي ترغب في شرائها.

كذلك قم باختيار الفئة الراغب في شرائها و أماكن المقاعد الراغب في الجلوس بها بالملعب، ومن ثم النقر على أيقونة شراء.

الراغب في شرائها و الراغب في الجلوس بها بالملعب، ومن ثم النقر على أيضًا في تلك الخطوة سيتم نقلك لصفحة البيانات قم بتعبئة رقم الهاتف، والاسم والبريد الإلكتروني، ومن ثم الضغط على الدفع.

في النهاية سيتم نقلك لصفحة اختيار طريقة الدفع بالفيزا، قم بتسديد ثمن التذاكر وانتظر وصول رسالة تأكيد الحجز.

أسعار تذاكر المباراة الودية بين فريقي الهلال السعودي × القادسية الكويتي

بالإضافة لما سبق ذكره فقد تم الإعلان عن أسعار تذاكر حضور مباراة AlHilal × Al Qadisiya والفئات على النحو التالي:

أولًا مقاعد القادسية العامة يبلغ سعر التذكرة بها 3 دينار كويتي.

يبلغ سعر التذكرة بها و مقاعد الهلال العامة تقدر ثمن التذكرة 3 دينار كويتي.

تقدر ثمن التذكرة أيضًا المقاعد الذهبية يقدر سعر التذكرة بها 10 دينار كويتي.

يقدر سعر التذكرة بها كذلك VIP مقاعد الشخصيات الهامة ثمن التذكرة بها 30 دينار كويتي.

ثمن التذكرة بها في النهاية الكبائن لـ ٨ أشخاص يقدر سعر التذكرة بها 100 دينار كويتي.

المباراة الهلال والقادسية الكويتي البطولة مباراة اعتزال نواف الخالدي الودية الموعد والتوقيت 7 مساءًا بتوقيت الكويت والسعودية، 6 بتوقيت مصر / الأحد 25 سبتمبر 2022 الملعب الشيخ جابر بن أحمد الدولي بالكويت القنوات الناقلة ssc sports

القنوات الناقلة للمباراة الودية بين AlHilal × Al Qadisiya



في الختام بإمكانك مشاهدة المباراة القوية بين فريقي القادسية الكويتي والهلال السعودي اليوم الأحد عبر شاشة قناة ssc sports على القمر الصناعي عرب سات وبإمكانك ضبط ترددها وفق الجدول التالي: