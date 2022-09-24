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عمر شويل - جدة غياب جول كوندي عن الكلاسيكو نتيجة إصابته في أوتار الركبة. حيث أكد برشلونة، وفقا لصحيفة إسبانية، أن اللاعب الفرنسي جولز كوندي قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة أثناء تواجده خارج الخدمة الدولية. وهناك شك الآن في مواجهة منافسه ريال مدريد الشهر المقبل. جاء ذلك تزامناً مع دراسة برشلونة لعودة ليونيل ميسي.

تفاصيل إصابة كوندي

تم إصابة اللاعب كوندي في وقت مبكر من المباراة. حيث لعب 23 دقيقة فقط من فوز فرنسا 2-0 على النمسا في دوري الأمم يوم الخميس قبل أن ينسحب ويحل محله ويليام صليبا. في بيان صدر صباح السبت، أكد برشلونة أن كوندي خضع لاختبارات وأنه مستعد الآن لفترة قصيرة. وجاء في البيان أن الفحوصات التي أجريت صباح السبت أكدت إصابة جول كوندي بإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى. وبسبب ذلك فلن يكون متاحاً للاختيار حتى يشفى. لم يصرح برشلونة بمدة زمنية محددة لتعافي كوندي.

ينضم كندي إلى زميله في برشلونة رونالد أروجو على طاولة العلاج بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ لأوروغواي. كما ستتم مراقبة ممفيس ديباي وعثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج بعد مواجهة مشاكل مماثلة في المباريات الدولية.

غياب كوندي ومباريات برشلونة

وسيواجه برشلونة أيضًا إنتر في دوري أبطال أوروبا مرتين قبل تلك الرحلة إلى سانتياغو برنابيو. بينما يستضيف بعد ذلك بايرن ميونيخ في نهاية أكتوبر. يسابق كوندي الزمن الآن أيضًا هذا الشتاء كي يكون لائقًا لكأس العالم. وقد ذكرت الصحيفة أنه من المحتمل أن يغيب قبل مواجهة الكلاسيو عن رحلتهم إلى ريال مدريد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل( قبل 4 أسابيع من موعد المباراة) في الدوري الإسباني. يتأخر برشلونة بنقطتين عن ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني. حيث فاز بخمس وتعادل في واحدة من مبارياته الست الأولى هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن غياب أراوخو عن المباريات قد يستمر لمدة لا تقل عن شهر، وبذلك لن يتمكن من اللحاق بالكلاسيكو. كما أن غياب كوندي عن الكلاسيكو قد يصل إلى شهر أو 3 أسابيع على الأقل. هذا يعني غيابه عن المباريات المهمة لبرشلونة، ومنها مواجهته أمام إنتر ميلان في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال أوروبا يومي 4 و 12 أكتوبر.