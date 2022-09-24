نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وأمريكا الدولية الودية والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وأمريكا الدولية الودية، ينتظر جماهير وعشاق ومحبي المنتخب السعودي من كل حدب وصوب مباراة السعودية وأمريكا الدولية الودية التي ستقام مساء يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الثاني الذي يخوضه المنتخب السعودي ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر في شهر نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى.

وكان المنتخب السعودي قد خاض مباراة ودية ضمن هذا المعسكر أمام المنتخب الإكوادوري وقد انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مباراة السعودية ضد أمريكا

ويسعى منتخب الأخضر السعودي الأول بقيادة مديره الفني هيرفي رينارد بتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المباريات الودية، وذلك للوقوف على الحالة الفنية والبندية لدى لاعبي المنتخب السعودي الأول قبل الدخول في منافسات بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة المقبلة.

كأس العالم 2022

وكان المنتخب السعودي قد تمكن من حجز بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2022 بعد أن تمكن من تصدر المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث استطاع المنتخب السعودي أن يتصدر هذه المجموعة بعد نهاية منافساتها، ليكون الأخضر السعودي ضمن قائمة المنتخبات الآسيوية المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وبحسب قرعة منافسات كأس العالم 2022 فإن المنتخب السعودي سيكون في المجموعة الثالثة في دوري مجموعات مونديال قطر رفقة منتخبات: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، حيث سيبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2022 بمباراة أمام منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل.

موعد مباراة السعودية وأمريكا

هذا وقد تقرر أن تقام مباراة السعودية وأمريكا مساء يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله تعالى وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا

هذا وستقوم شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية بنقل مباراة السعودية وأمريكا الدولية الودية على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة SSC 1HD، ولم يتم بعد الإعلان عن معلق المباراة حتى الآن.