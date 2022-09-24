إنطلاق البطولة المفتوحة للبولينج في صنعاء

انطلقت في صنعاء، اليوم، منافسات البطولة المفتوحة للبولينج، ينظمها الاتحاد العام للعبة بإشراف وزارة الشباب والرياضة.

وفي الافتتاح، الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الشباب طارق اسماعيل حنش، أشار رئيس الاتحاد، عصام الوداعي، إلى أن البطولة تأتي في إطار خطة الاتحاد للموسم الرياضي الحالي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية وذكرى المولد النبوي الشريف.

وبين أن البطولة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات اللاعبين واللاعبات المشاركين الفنية والبدنية، ومشاركة فاعلة للبولينج اليمنية في البطولة العربية بالقاهرة مؤخراً، التي أحرز فيها اللاعب يوسف الرياشي المركز ١١ من بين ٦٠ مركزاً، كما حصل الاتحاد على العضوية العربية ودرع الاتحاد العربي.

من جانبه، أوضح المشرف الفني للاتحاد، جلال فاضل، أنه يشارك في البطولة التي تقام بنظام الأدوار للفردي: ٤٤ لاعباً ولاعبة بواقع ٢٠ لاعبة في فئة السيدات، و٢٤ لاعباً في فئة الرجال.

ولفت إلى أن افتتاح البطولة سيشهد منافسات الدور الأول لفئة السيدات، الذي سيتأهل منه ١٠ لاعبات، الأعلى سكورات للدور الثاني، الذي سيحدد ست مؤهلات للدور قبل النهائي، الذي سيسفر عن تحديد الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى.. مبيناً أن منافسات الرجال ستُجرى بالطريقة نفسها.

حضر افتتاح البطولة، التي يديرها طاقم تحكيم يضم حكاما وطنيين (جلال فاضل وعيسى الغمري ويوسف الرياشي)، عدد من أعضاء اتحاد البولينج ومدير مجمع الشلال، علي مدار.

(سبأ)

