نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر European Nations League القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك في دوري الأمم الاوروبية 2022 Uefa.tv اليوم السبت24/9/2022 في المقال التالي
القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك نحن على موعد مع مواجهة قوية من العيار الثقيل والتي تقام ضمن مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة، والتي تجمع بين منتخب البرتغال والتشيك، والتي يترقبها عدد كبير من المتابعين لعشاق ومحبي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، حيث يستضيف منتخب التشيك الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت مباراة قوية يحل بها منتخب البرتغال ضيفا ثقيلا عليه، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في منافسات “المجموعة A2” والخاصة ببطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة القوية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك اليوم في دوري الامم الاوروبية.
مباراة البرتغال والتشيك اليوم في دوري الامم الاوروبية
ونجد أن مباراة البرتغال والتشيك ضمن الجولة الخامسة في منافسات المجموعة A2 من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، من المقرر لها أن تنطلق مساء اليوم السبت، الموافق 24 من شهر سبتبمر، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة واقتناص ثلاث نقاط هامة لكي يتم تعزيز موقفه في المجموعة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات، وقد كانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بتحقيق الفوز من جانب منتخب البرتغال بنتيجة هدفين دون رد على حساب المنتخب التشيكي في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية
ومن المقرر أن نقل مباراة البرتغال والتشيك اليوم السبت في اطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، والخاصة ببطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة، من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم Uefa.tv، كما أشارت بعض القنوات الفضائية بنقل المباراة مباشرة بدون تشفير، ومن أهم القنوات التي تنقل المباراة اليوم ما يلي.
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المباراة
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الموعد
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القناة الناقلة
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التشيك × البرتغال
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9.45م بتوقيت مكة
|UEFA.com
|مباراة البرتغال والتشيك
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