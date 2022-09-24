انت الان تتابع خبر شبح الإصابات يهدد تشافي.. هل يلحق خماسي برشلونة بالكلاسيكو ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن فترة التوقف الدولي لم تمر مرور الكرام على فريق برشلونة الإسباني، حيث أصبحت لعنة الإصابات تطارد نجومه، فأصيب خمس من لاعبيه خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى دوري الأمم الأوروبية، مما يضع البرسا فى ورطة خاصة أن الفريق على موعد مع مباريات هامة بعد انتهاء فترة التوقف سواء فى الدوري أو دوري الأبطال.

ضحايا شبح الإصابات

تعرض جول كوندي للإصابة فى مباراة فرنسا أمام النمسا والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد فى لقاء الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، حيث أكدت الفحوصات أن إصابة اللاعب جاءت فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، ومن المتوقع أن يغيب كوندي لمدة من 4 إلى 6 أسابيع.والصدمة الكبرى هى إصابة أراوخو في مباراة منتخب أوروجواي أمام إيران، حيث خرج في الدقيقة الخامسة ولم يستطع استكمال المبارة، فيما أكد بيان برشلونة الرسمي أن الإصابة فى الوتر العلوي للفخذ الأيمن، وسوف يغيب مدة حوالي 7 اسابيع كاملة وهو ما يؤكد أن اراوخو لم يشارك في كلاسيكو الأرض وحتى آخر العام.

وهناك شكوك فى امر إصابة عثمان ديمبلي الذي شارك فى مباراة منتخب فرنسا فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، وخرج من المباراة فى حالة عدم ارتياح فى ربلة الساق ومن المقرر أن يتم فحصها للتأكد إذا كان هناك إصابة ام لا.

ويستمر شبح الإصابات فى مطاردة برشلونة حيث تعرض ممفيس ديباي للإصابة فى الفخذ الأيسر، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب أمام المنتخب البولندي، وتؤكد المؤشرات المبدئية أن الإصابة خطيرة.

وجاءت اصابة فرينكي دي يونج هو الآخر لتثير قلق برشلونة، حيث اصيب اللاعب أثناء مشاركته مع المنتخب يوم الخميس أمام بولندا فى دوري الأمم الأوروبية، وخرج فى بداية الشوط الثاني بعد إصابته فى الفخذ والتي تشير التقارير أنه ليست سهلة.

موعد الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونه والمقرر له أن يقام يوم 16 أكتوبر المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، فهل يلحق لاعبي الفريق الكتالوني الذي طاردهم شبح الإصابات بتلك المواجهة المرتقبة؟