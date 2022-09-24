انت الان تتابع خبر ملخص واهداف مباراة الارجنتين اليوم أمام الهندوراس.. فيديو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص في الفترة الحالية عبر مواقع البحث المختلفة عن اهداف مباراة منتخب الارجنتين اليوم الودية امام الهندوراس حيث استطاع ليونيل ميسي قيادة منتخب الارجنتين للفوز على الهندوراس 3-0 في المباراة الودية التي جمعت الطرفين الثانية فجر اليوم السبت فى إطار استعدادات التانجو لخوض منافسات كأس العالم 2022 فى قطر اهداف مباراه الارجنتين وهندوراس

اهداف مباراة الارجنتين اليوم

وسنعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن اهداف مباراة الارجنتين اليوم والهندوراس حيث كان منتخب الأرجنتين الأكثر سيطرة على اللقاء أمام الهندوراس حيث إستحوذ التانجو على الجانب الهجومي بشكل للغاية وكامل طوال أحداث الـمباراة وقد استطاع الفريق تقديم مستوي اكثر من رائع حيث تقدم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لمنتخب الأرجنتين أمام الهندوراس في الدقيقة 16 من عمر أحداث الشوط الأول.

اهداف مباراة منتخب الارجنتين اليوم الودية امام الهندوراس

وفي الدقيقة 45، حصل منتخب الأرجنتين على ركلة جزاء مستحقة، سجل منها النجم ليونيل ميسي الهدف الثاني للتانجو وواصل منتخب الأرجنتين سيطرته الهجومية على مرمي الهندوراس من أجل تعزيز التقدم بهدف ثالث وفي الدقيقة 69 سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين أمام الهندوراس لتصبح النتيجة 3-0 لصالح منتخب التانجو ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر حيث ينافس في المجموعة الثالثة برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.