انت الان تتابع خبر يافرج الله.. طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء قبل موقعة الاتحاد المنستيري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء وذلك قبل الموقعة النارية التي ينتظرها الفريق أمام نادي الاتحاد المنستيري التونسي لحساب مباريات دور الأثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023 والتي ستقام خلال شهر أكتوبر القادم في أولى المحطات الخاصة بكتيبة مارسيل كولر لإقتناص اللقب الذي ضاع الموسم الماضي لمصلحة الوداد المغربي.

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن أفشة ومحمد شريف

وفي تصريحات أدلى بها أبو عبلة لموقع النادي الأهلي الرسمي أكد على جاهزية الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بعد تعافيهما بشكل نهائي من الإصابة التي سبق وأن لحقت بهما وبات كلًا منهما جاهزًا لخوض موقعة فريق نادي أسوان المقرر لها يوم غدًا الأحد في ضوء الرؤية الخاصة بالجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر”.

وأضاف أبو عبلة :” الثنائي بات يشارك في التدريبات منذ ايام في حالة بدنية رائعة للغاية عقب الانتهاء من أداء كافة الخطوات الخاصة بالبرنامج التأهيلي الذي تم وضعه لكلًا منهما حيث تعافى شريف من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية فيما غاب أفشة عن الملاعب مؤخرًا عقب إجراء جراحة الفتاق”.

يُذكر أن الأهلي قد إستأنف تدريباته صباح اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر على ملعب التتش حيث خاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية لمدة أربعين دقيقة ضمن الفقرات الخاصة بالمران التي تم وضعها تحت إشراف مخطط الأحمال.