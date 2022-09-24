انت الان تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري ابطال أفريقيا والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الملايين من محبي الرياضة المصرية وخصوصاً جماهير نادي الزمالك في مصر والوطن العربي عن موعد و القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت التشادي العودة وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد وسنعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن كلا من موعد المبارة والقنوات الناقلة لأحداث المباراة لذا تابعونا لتعرفو المزيد من التفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي

وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي حيث سيتم نقل مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا على قناة أون تايم سبورتس والتي ترددها على نايل سات كالآتي :

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين كلا من الزمالك وإيليكت سبورت التشادي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما كلا من نجمي الفريق شيكابالا وأحمد سيد زويزو وأضاع إمام عاشور ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني للمباراة.

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قائمة الزمالك لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي

وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة قائمة نادي الزمالك لمباراة الزمالك واليليكت التشادي والتي من المقرر أقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري 2022 :

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”.