تعرف على صفقات الاهلي الجديدة للموسم القادم 2022-2023

تسعى ادارة النادى الاهلي لدعم فريق النادي الاهلي وذلك لمواصلة النجاحات التى حققها النادى الاهلى فى الفترة الماضية ،وتم انهاء جميع صفقات الاهلي الجديدة والتعاقدات المادية من قبل الفريق الكورى وذلك فى السرية التامة، وبعد ذلك استطاع النادى الاهلى الانتهاء من تعاقداته ومن ثم الاعلان عنها، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نوضح لكم الصفقات الجديد للنادي الاهلي وقائمة المستبعدين للاصابة في الفقرات القادمة.

صفقات الاهلي الجديدة

في سياق صفقات الاهلي الجديدة، تعاقد النادى الاهلى مع 3 لاعبين (برونو سافيو) وهو لاعب نادى بوليفار وانضم الى النادى الاهلي بعقد مدتة 3 سنوات، كمان انضم ثنائى سراميكا كيلوباترا حسين ومصطفي ميسي بعقد لمدة خمس سنوات، واعلن النادى الاهلى رحيل أليو بادجى وبدر بانون واحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى واحمد سيد غريب ولويس ميكيونى،محمود وحيد، وقام النادى الاهلى ايضا بالمفاضلة بين 13 لاعب افريقى ليتم الاسقرار على من يرتدى قميص النادى الاهلى، وعرضت إحدى شركات التسويق على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع اللاعب أحمد بونا، جناح فريق أوستر السويدي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تألق اللاعب في الدوري السويدي.

احمد بونا ضمن صفقات الاهلي الجديدة

يعتبر احمد بونا لاعب من السويد ويحمل ايضا الجنسية المصرية من مواليد 9 ابرايل 2000 ويبلغ من العمر 22 عام ، وهو من ضمن صفقات الاهلي الجديدة، وبدا مشوارة فى سن العاشرة عندما انضم الى احدى الفرق حتى بلغ سن 18 عاما وتم انتقلة الى احدى الفرق السويدية، و شارك أحمد بونا خلال مشواره الكروي مع الأندية 135 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 45 هدفا، وصنع 10 أهداف، ويجيد أحمد بونا اللعب في عدة مراكز بالخط الأمامي حيث يلعب في مركزين الجناحين الأيمن والأيسر، وخط الوسط وصانع الألعاب ومثل احمد بوبا منتخبي السويد ومثل ايضا احمد بوبا منتخب السويد وهو عام 17 و19، حيث شارك فى 6 مباريات ولم يسجل اى اهداف ثم انتقل احمد بوبا الى النادي الاهلي بعد تلقية عرضا مناسبا من النادى الاهلي.