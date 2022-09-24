القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واسوان الودية الاحد 24\9\2022 وموعد إذاعة المباراة

يستعد النادي الاهلي للموسم الجديد 2022-2023 ، حيث افتتح هذا الموسم بمبارة ضد فريق بتروجيت وحقق النادى الاهلي الفوز على فريق بتروجيت بخمس اهداف مقابل هدف وذلك بقيادة المدير الفني الجديد السويسري كولر، ويستعد النادى الاهلي لمبارة ودية جديدة ضد فريق اسوان يوم الاحد الموافق 25\9\2022 ، حيث يهتم عدد كبير من جماهير النادي الاهلي فى معرفة موعد المبارة والقنوات الناقلة للمبارة الاهلي الودية الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى واسوان

تذاع مبارة الاهلي واسوان يوم الاحد الموافق ر25\9\2022 على قناه الاهلي ويمكن متابعة قناة الاهلي من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات 11747 واختيار كلمة افقي ثم ادخال معدل الترميز 27500 ثم اختيار معامل تصحيح الخطا5\6.

المباراة الودية الاولى للنادي الأهلي

فاز النادي الاهلي علي فريق بتروجيت يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 بخمس اهداف مقابل هدف بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وسجل الاهداف حسام حسن فى الدقيقة ال13، ثم أضاف رامي ربيعة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٠، وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث، وسجل محمود فيليكس هدف فريق بتروجت الوحيد في الشوط الأول من هذا اللقاءوفي الشوط الثاني أضاف عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي، ثم شادي حسين احرز الهدف الخامس فى الدقيق 67 .

المبارة الودية الثانية للنادي الاهلي

واجه النادي الاهلي فريق بتروجيت اليوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وذلك ضمن المباريات الودية حيث طلب المدير الفنى الجديد للنادي الاهلي السويسري مارسيل كولر خضوع النادي الى ثلاث مباريات ودية وتم الاستجابة على الفور وبالفعل قابل النادي الاهلي فريق بتروجيت اليوم الموافق 21 سبمتمبر 2022 على ارض ملعب مختار التتش بالجزيرة داخل النادى الاهلى وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتكون ثانى مبارة ودية للنادى الاهلى ضد فريق اسوان يوم 25 سبتمبر 2022 ايضا فى الجزيرة على ارض ملعب تتش داخل النادي الاهلي، وتكون ثالث مبارة وديه للنادي الاهلي يوم 29 سبتمبر ضد فريق طلائع الجيش وتكون على ارض ملعب السلام.