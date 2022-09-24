انت الان تتابع خبر موعد مباراة " الزمالك " أمام " ايليكت التشادي " ضمن لقاءات الإياب للدور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق فوز هام للغاية لدي مواجهة نظيره التشادي ” ايليكت سبور ” ضمن منافسات ذهاب الدور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا وذلك عن طريق إحراز هدفين في شباك خصمه، تلك النتيجة التي تسهل كثيرا من مهمة الفريق الأبيض في لقاء الإياب الذي يدخله الفارس الأبيض بكل ثقة مستندا علي نتيجة الذهاب التي تمنحه الأفضلية وحرية اختيار طريقة اللعب التي يرغب بها في ظل تدعيمه الفريق بعناصر المنتخب التي تم السماح لها بالمشاركة مع النادي

– موعد مباراة الزمالك أمام ايليكت التشادي

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يستعد من اجل مواجهة ” ايليكت سبور ” ضمن مرحلة الأياب من دور ال 64 والتي من المقرر لها أن تقام يوم غدا الأحد الموافق 25 من سبتمبر 2022 علي أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة ، العاشرة بتوقيت أبو ظبي ، علي ملعب ستاد ” القاهرة الدولي ”

– القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام ايليكت التشادي

في ذات السياق فإن هناك الملايين من المتابعين اللذين يرغبون في مشاهدة مباراة الإياب بعد أن تعذر متابعة مباراة الذهاب ، حيث أنه من المقرر أن يتم بث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية وهو الأمر الذي سيضمن لجماهير الفارس الأبيض مشاهدة ممتعة بدون أي إزعاج أو تعطيل في البث