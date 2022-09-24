موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في معرفة موعد مباراة منتخب مصر الودية بعد الفوز بثلاثية أمس الجمعة على منتخب النتيجر، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية.ويخوض منتخب مصر وديتين خلا فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداً استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 المزمع إقامتها في كوت ديفوار، حيث أنه سوف يلاقي منتخب ليبيريا في الودية الثانية.

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية: