نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية القادمة وأمريكا في مواجهة المنتخب السعودي الودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد مباراة السعودية وأمريكا، حيث تلتقي السعودية الولايات المتحدة الأمريكية في واحدة من المباريات القوية للمنتخب السعودي، كانت السعودية قد تعادلت أمام الإكوادور في المواجهة الأولى الودية لها إستعدادا لكأس العالم والمقرر له في قطر 2022.

موعد مباراة السعودية وأمريكا

موعد مباراة السعودية وأمريكا … التاسعة مساء بتوقيت السعودية يوم 27 سبتمبر الجاري.

حارس السعودية ينقذ السعودية أمام الإكوادور

كان حارس المنتخب السعودي، محمد العويس قد أنقذ مرمى فريقه من هزيمة محققة أمام الإكوادور، حيث تعملق وتألق وتصدى لعدد كبير من الكرات، وانتهت مباراة السعودية والإكوادور بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كانت الإكوادور قد هددت مرمى المنتخب السعودي أكثر من مرة ولكنها لم تنجح في النهاية في تحقيق أي نتيجة إيجابية أو أهداف، ويستعد المنتخب السعودي بقوة إلى كأس العالم المقبل في قطر من خلال عددا من المباريات الودية الحاسمة مع منتخبات ستلعب كأس العالم.

يسعى هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي إلى إيجاد طريقة مثالية وتشكيل مثالي في تلك المباراة المرتقبة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدو فرص السعودية قوية في مونديال قطر من اجل عبور الدور الثاني رغم صعوبة المنافسة في ظل وجود الأرجنتين والذي تعد من المنتخبات القوية للغاية، هذا وننقل لكم كل جديد بشأن نتيجة مباراة السعودية وأمريكا الودية المرتقبة.

توقعات نتيجة مباراة السعودية وأمريكا

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة السعودية وأمريكا في صالح المنتخب الأمريكي، في ظل قوة منتخب الولايات المتحدة الامريكية في المباراة التي تقام في إسبانيا وسط حالة من الترقب بين أوساط الفريقين بشكل كبير، حيث يسعى منتخب السعودية إلى الفوز على أمريكا لإكتساب مزيدا من الثقة ومحاولة الفوز خاصة وأن المنتخب السعودي سيجد نفسه مطالبا بنتيجة طيبة أمام الأرجنتين في إفتتاحية مباريات الأخضر السعودي في مونديال قطر 2022 وسط حالة من الترقب الكبيرة بين أوساط الجميع سواء أكان اللاعبين أو الجهاز الفني أو حتى جماهير الأخضر السعودي الطامحة لأداء قوي من جانب الأخضر في مونديال قطر كون الجماهير السعودية ستكون بالألاف لدعم ومساندة الفريق السعودي.