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الأردن يعبر سوريا ويضرب موعداً مع عُمان

تأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية من الدورة الرباعية الدولية، بعد فوزه على منتخب سوريا بهدفين دون رد. الأردن يعبر سوريا ويضرب موعداً مع عُمانتأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية من الدورة الرباعية الدولية، بعد فوزه على منتخب سوريا بهدفين دون رد. وسجل النشامى الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق أحمد سمير، وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني في الدقيقة 43. وضرب الأردن موعداً في النهائي مع منتخب عُمان الذي تخطى المنتخب العراقي في المباراة الأخرى، بركلات الترجيح. وسيلعب المنتخب السوري مع نظيره العراقي في مباراة تحديد المركز الثالث.

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