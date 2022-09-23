صلاح يقود مصر للفوز على النيجر ودياً
قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب الفراعنة للفوز على ضيفه النيجر 3-0 في مباراة جمعت المنتخبين يوم الجمعة في الإسكندرية.
سجل محمد صلاح هدف الفراعة الأول في الدقيقة "43" من زمن الشوط الأول، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة "55"، وسجل صلاح ثاني أهدافه والثالث لمصر في الدقيقة "67".
وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب المصري لتصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.
وسيواجه منتخب مصر نظيره ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني مبارياته الودية.
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