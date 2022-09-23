نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة منتخب مصر و النيجر الودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتف اليوم محبي كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها حول المنتخب المصري بعد طول غياب في ثوبه الجديد مع المدرب الفني الجديد روي فيتوريا، حيث يأمل كل متابعين الفراعنة في أستعاده الفراعنة المستوي المعروف وذلك بعد فشل الفوز بكأس أمم إفريقيا والتأهل كأس العالم المقام في دولة قطر الشقيقة، حيث تقام اليوم مباراة مصر والنيجر في إطار الأجندة الدولية للأتحاد الدولي لكرة القدم المعروف بأسم الفيفا.

ملخص الشوط الأول مصر والنيجر

أقيمت اليوم مباراة مصر والنيجر في عروس البحر الابيض المتوسط الأسكندرية علي أحد أقدم ملاعب جمهورية مصر العربية والملعب الرسمي للأتحاد السكندري زعيم الثغر صاحب الشعبية الأكبر في الأسكندرية.

بدأ فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، أحمد حجازي، حمدي الونش، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو مرموش، حماده.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، زيزو.

بدأت المباراة بضغط واضح للفراعنة نظرا لفارق المستوي الرهيب بين منتخب مصر والنيجر ومع ذلك لم يستطع المنتخب المصري خلال النصف الساعة الأولي من عمر المباراة ولكن في أخر ربع ساعة بدأ الفراعنه في نشاط هجومي ملحوظ حتي أستطاع نجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 43 بصناعة مرموش لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر علي النيجر بهدف مقابل لاشيء.

نتيجة مباراة مصر والنيجر

بداية الشوط الثاني، أجري المنتخب المصري تغييران قبل بداية الشوط الثاني بدخول كل من أمام عاشور و محمد عبد المنعم بدل كل من زيزو و الونش، بدء الفراعنة بداية جيدة في الشوط الثاني شهدت فرصة ضائعه من مصطفي محمد مهاجم المنتخب الوطني ، وفي الدقيقة 55 يحرز المنتخب المصري الهدف الثاني بعد تمريره رائعه من أمام عاشور.

وفي الدقيقة ٦٥ أستطاع محمد صلاح أحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للمنتخب المصري لتصبح النتيجة ثلاث أهداف مقابل لاشيء، و الدقيقة 74 دخول كل من تريزيحة و كوكا بدل من مصطفي ٥ ومرموش، انتهت مباراة مصر والنيجر بثلاث أهداف مقابل لاشئ.

يواجه منتخب مصر منتخب ليبيريا يوم ٢٧ سبتمبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.