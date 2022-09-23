عًمان إلى نهائي البطولة الرباعية الدولية
تأهل المنتخب العماني لكرة القدم لنهائي البطولة الرباعية الدولية في الأردن، بعد فوزه على منتخب العراق بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وكان المنتخب العماني سباقا لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 81، بهدف حمل توقيع عمر المالكي، وأدرك منتخب العراق التعادل بعد ذلك بأربع دقائق عن طريق أيمن حسين.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها لحظ لمنتخب عمان 4-3.
وينتظر المنتخب العماني في النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الأردن وسوريا، فيما يلعب العراق مع الخاسر من المواجهة ذاتها على المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر الحالي.
وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم هذه البطولة في إطار استعدادات منتخب "النشامى" لكأس آسيا 2023.
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