نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول” نتيجة مباراة مصر والنيجر اليوم Egypt VS Niger في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيتم عرض مباراة مصر والنيجر اليوم علي مجموعة قنوات نايل سبورت وتعد هذه القنوات هي التي تقوم بعرض جميع المباريات المصرية بشكل مباشر، ومباراة اليوم هي مباراة ودية بين مصر والنيجر سيتم من خلالها استضافة منتخب مصر للنيجر من خلال إقامة المباراة على ملعب إستاد الإسكندرية وذلك مع السماح للجماهير بحضور هذه المباراة ومشاهدتها بشكل حصري، ونرفق اليكم في السطور التالية نتيجة مباراة مصر والنيجر اليوم.

نتيجة مباراة مصر والنيجر اليوم

وتعتبر مواجهة مصر والنيجر من خلال مباراة اليوم هي أولى المباراة التي يقودها المدير الفني فيتوريا، فتم وصول اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة في خلال الأيام السابقة وعلى رأسهم اللاعب المشهور محمد صلاح واللاعب تريزيجيه وبقية تشكيلة اللاعبين، وسوف نرفق اليكم في السطور التالية نتيجة مباراة مصر والنيجر اليوم.

وقدم تم التصريح من قبل الأمن بإتاحة حضور مجموعة من الجماهير لحضور هذه المباراة الشيقة ويقدر عدد الجماهير بخمسة آلاف يحضرون المباراة بهدف تشجيع اللاعبين بهدف الدعم الكامل للمنتخب المصري من خلال أول مباراة له بقيادة المدير الفني فيتوريا.

كما يعمل فيتوريا جاهداً علي تجربة كل الخطط وعمل جميع الأشياء والتجهيزات التي يمكن عملها وتدريب اللاعبين وتجهيزها على أفضل وجه وذلك بهدف الفوز في هذه المباراة التي سيحقق الفوز فيها إنطلاقة كبيرة للمدير الفني واللاعبين.

حيث كانت اخر مباريات المنتخب أمام منتخب كوريا في خارج البلاد المصرية والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري وفوز المنتخب الكوري بهدفين مقابل لاشئ الأمر الذي هو المنتخب المصري والمصريين جميعاً.

توزيع المدير الفني للاعبين في ملعب مباراة مصر والنيجر

وسيتم إذاعة هذه المباراة اليوم في الساعة الثامنة مساءاً، وقد أعلن المدير الفني الوطني عن قائمة اللاعبين الذين سيقومون بأداء هذه المباراة بالتشكيل الذي اختاره فيتوريا لمواجهة النيجر وهو:

في حراسة المرمى: النجم محمد الشناوى ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

لاعبين خط الدفاع: اللاعب عمر جابر وعلي جابر ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأحمد حجازي والونش وأسامة جلال واحمد فتوح ومحمد حمدي.

وقام المدرب الفني للمنتخب المصري فيتوريا بإختيار هؤلاء اللاعبين في خط الوسط وهم: أيمن أشرف وطارق حامد و محمود حمادة وحمدي فتحي واللاعب احمد سيد زيزو و إمام عاشور وإسلام عيسى ومحمد إبراهيم.

واختار المدرب الفني في الهجوم كلا من: فخر العرب محمد صلاح واللاعب محمود حسن تريزيجيه و عبد الرحمن مجدي واللاعب أحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمرو مرموش و اللاعب مصطفى محمد.