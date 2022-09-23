نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان متابعة مباراة السعودية والاكوادور 2022 وتردد القناة الناقلة وتشكيل الفريق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة السعودية والاكوادور اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا في أسبانيا، وذلك تعد المرحلة الثانية لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويقدم الفريق السعودي معسكر تدريبي في مدينة أليكانتي الإسبانية ومن المقرر انتهاء المعسكر يوم 27 سبتمبر الجاري، كما سيخوض المنتخب السعودي المواجهة الثانية ضد أمريكا في 27 سبتمبر، دقائق قليلة و سيخوض الأخضر السعودي مواجهة فريق الاكوادور، ومن المقرر أن تنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، وسوف تذاع المباراة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية فلها القناة السعودية الوحيدة التي تمتلك ملكية إذاعة المباراة.

متابعة مباراة السعودية والاكوادور

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“تحديث” تم إطلاق صفارة مباراة السعودية والاكوادور على استاد نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، معلق المباراة هو المعلق السعودي المتألق حماد العنزي.

في الدقيقة العاشرة من المباراة ما زالت النتيجة صفر / صفر، و الدقيقة 14 تلقي حارس مرمى المنتخب السعودي كورة خطيرة من منتخب الاكوادور ولكن استطاع العويس صد الكورة.

تحديث: في الدقيقة 27 تم تغيير اللاعب فرانكو بسبب تعرض اللاعب إلي إصابة وتبدليه باللاعب سيفتونس، لذلك لجئ مدرب منتخب الاكوادور بتغيبره، حتى الآن الاحتزواز للمنتخب الاكوادور، فهناك أكثر من محاوله قد تدخل الكورة في مرمى السعودية.

المنتخب السعودي يرتدي الزي الرسمي الأخضر، وحتى الآن نتيجة المباراة متعادلة السلبي للفريقين.

موعد مباراة السعودية والاكوادور

يواجهه الفريق الأخضر السعودي مباراة الأولى في منتصف كأس قطر 2022 مع نظيره الفريق الإكوادور يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 الموافق 27 صفر 1444 وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 10 بتوقيت أبو ظبي، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة أسبانيا على استاد نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والاكوادور اليوم

أعلنت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية عن امتلاكها لحقوق البث المباشر لعرض مباريات المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وستقوم القناة بنقل جميع مباريات الفريق السعودي الودية التحضيرية لكأس العالم، كما ستقوم القناة بإذاعة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره أمريكا في يوم 27 سبتمبر من الشهر الجاري، وستقام المباراة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا في أسبانيا، ويمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر لمواقع الإلكترونية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

يمكنك متابعة مباراة السعودية والاكوادور التي ستقام خلال الساعات القليلة القادمة عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية، والقناة متوفرة فقط على العرب سات، والتردد هو:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12380.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تشكيل منتخب مباراة السعودية ضد الاكوادور

أعلن كل فريق عن تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة، وتشكيل المنتخب السعودي هو:

حراسة المرمى هو محمد العويس.

خط الهجوم سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان.

في خط الدفاع سيكون عبدالاله العمري، سعود عبدالحميد، الشهراني، البليهي.

أما في خط الوسط ناصر الدوسري، سامي النجعي، رياض شراحيلي.

ما هي مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم؟

يحتل المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 وهذا مع فريق المكسيك وبولندا والأرجنتين.