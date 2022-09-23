نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر TV6 Algérie .. بث تردد قناة الجزائرية السادسة 2022 الناقلة لمباراة الجزائر وغنينا الودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية السادسة 2022 ترقب كبير من قبل الكثير من جماهير كرة القدم داخل الجزائر لمتابعة أحداث المباراة القوية المقرر لها أن تجمع مساء اليوم الجمعة بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب غينيا، وذلك ضمن منافسات ودية ضمن المعسكر الذي قيمه منتخب الجزائر خلال شهر سبتمبر في فترة التوقف الدولي، وبالتزامن مع إعلان قناة الجزائرية السادسة نقل أحداث المباراة خلال الأيام الأخيرة، نستعرض الآن تردد قناة الجزائرية السادسة الناقلة لمباراة الجزائر وغنينا الودية اليوم.

تردد قناة الجزائرية السادسة 2022 الناقلة لمباراة الجزائر وغنينا الودية

تعتبر قناة الجزائرية السادسة هي القناة التي حصلت على حقوق نقل مباراة الجزائر وغينيا القوية بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب غينيا الودية اليوم بشكل حصري، حيث تم الاتفاق على تنظيم أكثر من مباراة ودية يخوضها منتخب الجزائر ضمن منافسات المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق، وذلك تمهيدا لخوض المنافسات القوية المرتقبة الرسمية في البطولات المختلفة خلال الفترة المقبلة، حيث تعد قناة الجزائرية السادسة هي الناقل الحصري لجميع مباريات منتخب الجزائر الودية المقرر لها خلال فترة التجهيز والاستعداد الحالية، ويمكن متابعة أحداث المباراة القوية بين الطرفين مباشرة عبر شاشة قناة الجزائرية السادسة من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بها وهو على النحو التالي.

موعد انطلاق مباراة الجزائر الودية اليوم ضد غينيا

ومن المقرر أن يستضيف منتخب الجزائر نظيره منتخب غينيا اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر، حيث تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى المدير الفني الوطني جمال بلماضي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة بهدف مصالحة الجماهير بعدما شهدت الفترة الماضية فشل منتخب الجزائر في التأهل إلى بطولة كأس العالم في المباراة الإقصائية، ويسعى كذلك إلى استعداد المنتخب جيدا لخوض منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته في كوت ديفوار النسخة المقبلة.