نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والإكوادور وتردد قناة ssc وطريقة المشاهدة عبر شاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية التي ينتظرها الكثيرين، سوف يتم إقامتها اليوم الجمعة، وهذه المباراة تمهيدًا للمباريات القادمة لكأس العالم التي سوف تقام في دولة قطر الشقيقة يوم 20-11-2022، وحتى يوم 18-12-2022، وللتعرف على موعد المباراة، والقنوات الفضائية الناقلة تابع المقال.

موعد مباراة السعودية والإكوادور

سوف تقام مباراة السعودية والإكوادور اليوم الجمعة 23-9-2022 في الموعد التالي:

بتوقيت مدينة القاهرة في الساعة 8 مساءً.

في تمام ٩ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بتوقيت دولة الإمارات في الساعة 10 مساء.

القنوات الفضائية الناقلة لمباراة السعودية

سيتم نقل المباراة الودية بين السعودية والإكوادور على شاشة الرياضية السعودية ssc، سوف يعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف حماد العنزي.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية عرب سات

لمتابعة المباراة على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع الإحداثيات التالية:

اجعل التردد 12418

ثم اكتب معدل الترميز 27500

بعد ذلك اضبط تصحيح الخطأ هو 3/4

ثم اجعل نوع الاستقطاب أفقي.

تشكيل فريق السعودية اليوم

جاء التشكيل المتوقع كالتالي:

خط الدفاع المنتخب الأخضر من المتوقع “سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

كذلك سيكون حراسة المرمى اللاعب محمد العويس.

من المتوقع أيضًا أن يكون في خط الدفاع كل من “عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

كما أن خط الوسط كل من اللاعب علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري.

كذلك سيقف في خط الهجوم كل من اللاعب سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان.

مكان إقامة مباراة الفريق الأخضر

سوف تقام المباراة بين المنتخبين الكبار بمدينة مورسيا الإسبانية على استاد ملعب نويفا كوندومينا.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور شاهد

حقوق بث مباراة المنتخب السعودي الأخضر تمتلكه المنصة الشهيرة شاهد shahid أونلاين مجانًا بتقنية SD.

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نتيجة مباراة السعودية والإكوادور

ينتظر الجميع من محبي الفريق الأخضر، ومشجعي منتخب الإكوادور النتيجة، ومن المتوقع فوز الفريق السعودي اليوم في تلك المباراة الودية المؤهلة لكأس العالم.