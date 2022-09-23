نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر naw. مباراة الأردن وسوريا الودية 2022/09/23 والقنوات الناقلة والتشكيل والنتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأردن وسوريا من المباريات الهامة اليوم، والتي تترقبها جماهير البلدين لمعرفة مستوى المنتخبين قبل الاستخفافات القارية القادمة، المباراة ضمن الدورة الودية التي تنظمها الأردن وتضم بجانب الأردن وسوريا كلاً من المنتخب العراقي ومنتخب سلطنة عمان، التي تلعب قبل مباراة الليلة والفائز من المباراتين سوف يلعب على لقب الدورة يوم 26 من الشهر الجاري، والخاسر سوف يلعب على تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم 26 سبتمبر، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وكافة تفاصيل اللقاء فتابعونا، كما تلعب السعودية والإكوادور مباراة ودية في إسبانيا ضمن استعدادات لكأس العالم.

موعد مباراة الأردن وسوريا الودية

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

19.00 : السابعة بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وكلاً من سوريا والأردن والعراق ودولة قطر.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة المباراة

تنقل المباراة الهامة عبر أكثر من قناة عربية لمزيد من الحرية للمشاهد السوري والأردني والعربي في كل مكان فتنقل المباراة عبر قناة الأردن الرياضية عبر التردد 112562 أستقطاب أفقي، كما تنقل عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، قناة عمان الرياضية، قناة العراقية الرياضية.

مباراة المنتخب السوري ضد الأردن اليوم

مباراة الليلة هي المباراة التي تحمل الرقم 46 بين المنتخبين التفوق في صالح نسور قاسيون بالفوز في 17 مباراة، مقابل فوز للنشامى في 14 مباراة، وحل التعادل في 14 مباراة، سجل الأردن 42 هدف في شباك سوريا بينما سجلت سوريا 51 هدف في شباك الأردن، أكبر نتيجة حققها المنتخب السوري كانت عام 1957 وفازت سوريا بسداسية دون رد، بينما أكبر نتيجة حققتها الأردن في اللقاء الودي عام 1999 برباعية دون رد فلمن تكون الغلبة الليلة.

قائمة المنتخب السوري في الدورة الودية بالأردن

بطاقة المباراة