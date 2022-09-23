نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد النيجر اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع العديد من عشاق الدائرة المستديرة الإفريقية مباراة مصر ضد النيجر اليوم الجمعة، حيث أنها ضمن المباريات الودية التي يجريها المنتخب الوطني المصري في إطار الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا القادمة 2023، وسط متابعة جماهيرية مصرية كبيرة، وخاصة بعد تغير المدير الفني للمنتخب الفراعنة أملاً في الحصول على نتيجة كبيرة مع أداء رائع للعديد من لاعبي المنتخب.

موعد مباراة مصر ضد النيجر

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب النيجر ودياً اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقي المملكة العربية السعودية والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات العربية، حيث تُقام تلك المباراة الهامة على معلب الإسكندرية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من العديد من دول الوطن العربي وأفريقيا، ويسعى المنتخب المصري لتقديم أداء جيد مع قيادته الجديدة والمميزة تحدت قيادة المدير الفني البرتغالي “روي فيتوريا”، والذي تولى تدريب منتخب الفراعنة خلفاً لمدربه الوطني إيهاب جلال.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة مصر ضد النيجر شبكة أون تايم سبورتس، وهى من القنوات المفتوحة على النايل سات ولا تحتاج إلى اشتراك، ومن جانبه أشار المدير الفني البرتغالي الجديد بمستوى اللاعبين، مؤكداً أنه يتابع جميع لاعبي الدوري المصري، وذلك من أجل ضم العناصر المتميزة باستمرار لصفوف الفريق، كما أوضح المدير الفني البرتغالي أن سبب استبعاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك مؤكداً للجميع أنه ليس بسبب المستوى الفني، ولكنه بسبب مباراة الفريق الأبيض أمام إليكت سبوت التشادي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً ان يثق بمستوى المنتخب الوطني المصري للصعود إلى بطولة كأس العالم في 2026 إذا صارت الأمور كما هو مخطط لها.

المباراة مصر ضد النيجر البطولة ودياً الموعد والتوقيت اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة الملعب الإسكندرية القنوات الناقلة أون تايم سبورتس

قائمة المنتخب المصري