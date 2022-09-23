نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الرياضية السعودية SSC1 الناقلة لمباراة السعودية ضد إكوادور الودية بتعليق حماد العنزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرياضية السعودية SSC حيث يترقب جماهير كرة القدم السعودية المباريات القوية التي يخوضها المنتخب السعودي الودية خلال الفترة المقبلة، والتي تقام ضمن معسكر الفريق في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم، وقد تم التنويه عن حصول قناة الرياضية السعودية SSC على حقوق هذه المباريات الودية الفترة المقبلة، ومن بينها المباراة القادمة للمنتخب السعودي ضد منتخب إكوادور، ومن خلال هذه السطور نستعرض نقل تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة السعودية ضد إكوادور الودية.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة السعودية ضد إكوادور الودية

Ecuador vs Saudi Arabia يخوض منتخب السعودية مباراته الودية ضد نظيره منتخب اكوادور ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، في مباراة هامة تقام مساء يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، وهي المباراة المقرر أن تقام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 21:00 بتوقيت المملكة السعودية، وضمن معسكر المنتخب السعودي فقد تم تنظيم مجموعة من المباريات التي يخوضها منتخب السعودية ضد منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، وذلك بسبب رغبة الفريق في الاحتكاك بهذا النوع من المنافسة بالتزامن مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة مونديال قطر 2022 الذي يشارك به المنتخب السعودي ضمن مجموعة قوية، ويمكن متابعة أحداث مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب إكوادور الودية من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية ssc، من خلال التردد التالي.

القناة تتواجد على القمر

Badr-6 @ 26° East الترددات الفضائية والأرضية القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 مفتوح

معلق مباراة السعودية ضد إكوادور الودية

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تردد قناة الرياضة السعودية SSC على القمر عرب سات

ونظرا لكون قناة الرياضة السعودية هي الناقل الحصري لكافة مباريات المنتخب السعودي الودية في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم، يمكن متابعة القناة مباشرة عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال إدخال التردد الجديد الذي جاء على النحو التالي.