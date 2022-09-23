نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مباراة الإمارات وباراجواي “الودية” UAE vs Paraguay ضمن تحضيرات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مباراة الإمارات وباراجواي الودية يستعد منتخب الإمارات لخوض مباراة ودية قوية ضد نظيره منتخب باراجواي، وذلك في إطار ودي بين الطرفين ضمن تحضيرات الأبيض الإماراتي لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2023 في الصين، فنجد أن منتخب الإمارات قد دخل بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا خلال الأيام الأخيرة معسكر إعداد خارجيا بالنمسا، وذلك في إطار استعداد المنتخب الإماراتي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

موعد مباراة الإمارات وباراجواي الودية ضمن تحضيرات كأس أمم آسيا 2023

ومن المقرر أن يستمر المعسكر الإعدادي الذي يخوضه منتخب الإمارات حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الحالي، وهي الفترة الأمور أن يلعب من خلالها المنتخب الإماراتي مباراتين وديتين، حيث يخوض المباراة الأولى أمام منتخبي باراجواي والمباراة الثانية ضد منتخب فنزويلا، والذي تقام في إطار ودي ضمن خطة إعداد الفريق للبطولات المقبلة، حيث يستعد المنتخب الإماراتي بقوة لخوض دورة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، وكذلك الاستعداد لخوض بطولة اتحاد غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الطرفين مساء يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وباراغواي الودية

ولم يتم الإعلان عن القنوات التي تنقل مباراة الإمارات الودية ضد منتخب بارغواي، ولكن من المتوقع أن تقوم القنوات الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة الودية مباشرة بدون تشفير، وقد تم الإعلان عن القائمة التي من المقرر لها خوض منافسات هذه المباراة القوية، حيث كان المدرب رودولفو أريبارينا قد شدد بشكل كبير على أهمية هذا المعسكر، وذلك لكونه هو المعسكر الأول للمنتخب الأول في الموسم الجديد، وقد أشار في هذا الإطار بأداء اللاعبين مع أنديتهم خلال الفترة الماضية وذلك في الجولات الثلاث الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتم خوض هذه المنافسات الودية لكي يتم الوقوف من جانب المدرب على الأسماء الأساسية المقرر لها أن تدخل ضمن قائمة المنتخب الإماراتي الرئيسية لخوض المنافسات الرسمية للمنتخب المقررة خلال الفترة المقبلة في البطولات الرسمية الدولية، وتنقل المباراة عبر القنوات التالية: –

قناة AD SPORTS 1 HD Arabsat 2B

11804

27500

أفقي قناة: دبي الرياضية 1 نايل سات

11785

عمودي قناة: الشارقة الرياضية HD نايل سات

11012

عمودي

معلقين مباراة الإمارات وباراجواي اليوم