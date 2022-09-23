نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد Egypt vs Niger تقديم مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات الناقلة على النايل سات بالمجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مباراة مصر والنيجر الودية Egypt vs Niger حيث يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بينه وبين نظيره منتخب النيجر، وذلك في إطار ودي بين الفريقين ضمن استعدادات منتخب مصر في فترة التوقف إلى منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار يترقب المتابعين من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر بشكل عام موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة للمباراة، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر والنيجر الودية

اليكم مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات المفتوحة الناقلة بتعليق “أيمن الكاشف” وكيفية مشاهدة مباراة Egypt vs Niger يدخل منتخب مصر مباراة الودية ضد مثيله منتخب النيجر راغبا إلى تحقيق الفوز، نظرا لكونها هي المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري في هذا التوقيت لتطبيق أفكاره من خلال خوض بعض المباريات الودية، لكي يتم الاستقرار على قائمة اللاعبين المقرر بها خوض مباريات المنتخب الرسمية، حيث كان البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الجديد قد بدأ بالفعل منذ أيام معسكرا تحضيريا للمنتخب، وذلك قبل أن يتم البدء الرسمي لفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب النيجر في مباراة تقام يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر ضد النيجر الجمعة 23 سبتمبر 2022 الساعة 20:00 مصر

الساعة 21:00 السعودية قناة ON TIME SPORT 1 استاد برج العرب

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد النيجر Egypt vs Niger

وقد تم الاتفاق على خوص منتخب مصر مباراتين دوليتين وديتين خلال الفترة المقبلة، والتي تقام أمام النيجر وليبيريا، على أن تقام هذه المباريات الودية بمدينة الإسكندرية، وقد أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية، عن نقلها المباريات الودية التي يخوضها منتخب مصر خلال الأيام القادمة، حيث يتم متابعة أحداث مباراة منتخب مصر ضد النيجر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 OnTime SPORTS، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي.

ما هو تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والنيجر؟

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات هو 11861.

من خلال الاستقطاب الرأسي.

عن طريق معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيل منتخب مصر أمام النيجر