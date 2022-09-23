نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «استعادة الثقة!».. موعد مباراة قطر وكندا الودية تحضيرًا لكأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر وكندا ، في إطار التحضيرات المكثفة التي تخوضها المنتخبات العربية والعالمية، ضمن مباريات الأجندة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولاسيما المشاركة في العرس الكروي العالمي الكبير، وبالطبع الحديث عن كأس العالم 2022 ، الذي يتبقى على انطلاقه 58 يومًا، واليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، يستضيف ملعب فرانز هور Estadio Franz Horr جنوب العاصمة النمساوية فيينا، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع الثنائي المونديالي كندا وقطر .

قبل كل شيء ، سنستعرض خلال التغطية التالية جميع المعلومات وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة قطر وكندا والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في الوديات السابقة تحضيرًا لـ مونديال قطر 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات قطر وكندا .

مباراة قطر وكندا

مواجهة جديدة إذن، تحمل أهمية كبيرة واستفادة مميزة، تجمع منتخبا كندا وقطر .

وذلك في إطار التحضيرات النهائية للنسخة الجديدة من نهائيات كأس العالم 2022 .

والتي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا من قلب المنطقة العربية ودول الخليج في قطر، للمرة الأولى في التاريخ.

حيثما يأمل العنابي في تحقيق إنجاز تاريخي عبر مشاركة أولى في المونديال.

بينما يأمل الكنديون في تمثيل مشرف ونتائج أفضل، في الحضور الثاني للفريق بعد غياب 36 عامًا.

عمومًا سنستعرض في البداية جدول مجموعات بطولة FIFA World Cup Qatar 2022 القادمة:

المنتخب القطري

نستهل تغطيتنا مع مستضيف اللقاء منتخب قطر لكرة القدم .

والذي يخوض المباراة الودية العاشرة استعدادًا لانطلاقة المونديال العالمي.

حيثما يستضيفه المنتخب القطري ويشارك به للمرة الأولى في تاريخه.

هذا، وتكمن قيمة مواجهة اليوم للعنابي، في كونها المواجهة الثانية بعد خسارة ثقيلة قبل أيام أمام المنتخب الأولمبي الكرواتي.

من ثم يسعى Qatar national football team صاحبة المرتبة الـ48 عالميًا في أحدث تصنيف للفيفا، إلى تحقيق الانتصار الرابع له.

بعد فوزين على بلغاريا وغانا بنتيجة واحدة (2-1).

إضافة إلى انتصار على بارتيزان دومانيزا الصربي بثنائية نظيفة.

كما تعادل العنابي سلبيًا في 4 مواجهات بدأت مع سلوفينيا.

إلى جانب أندية ريال مايوركا الإسباني ولاتسيو وفيورنتينا الإيطاليين.

علاوة على تعادلين إيجابيين مع كلًا من المغرب (2-2) وجامايكا (1-1).

المنتخب الكندي

من جهة أخرى ، يدخل منتخب كندا لكرة القدم ، مواجهة الجمعة، في إطار رحلة ضيقة من الاستعدادات.

حيثما خاض الفريق مواجهتين من أمام منتخبي كوراساو ثم الهندوراس.

تمكن من الفوز في الأولى بنتيجة (4-0).

بينما خسر في الثانية (1-2).

ويمر Canada men’s national soccer team بحظ يمكن وصفه بـ”العاثر”.

إذ ألغيت للمنتخب الملقب بـ”الحمر” 3 لقاءات ودية.

إحداها في شهر يناير الماضي مع منتخب غواتيمالا.

والأخريين في يونيو المنصرم مع إيران ثم بنما.

فيما تتبقى للفريق مواجهة واحدة مع أوروغواي يوم الثلاثاء القادم.

بصفة عامة ، شارك المنتخب الكندي مرة واحدة في نهائيات كأس العالم 1986.

والتي أقيمت في المكسيك وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.

حين ذاك، ودع المنتخب المصنف رقم 43 عالميًا ( في أحدث تصنيف لـ FIFA في أغسطس الماضي) المونديال من دور المجموعات.

إثر خسارته في مبارياته الثلاث من أمام فرنسا بهدف، ثم بهدفين نظيفين من المجر والاتحاد السوفيتي السابق.

تاريخ مواجهات قطر وكندا

على صعيد المواجهات بين Qatar vs Canada ، فلم نتمكن في “ثقفني” من رصد أي لقاءات سابقة بين الجانبين.

إلا أن للمنتخب القطري تاريخ على مستوى المواجهات مع منتخبات أمريكا الشمالية وديًا.

حيثما تقابل في 18 نوفمبر 2010 مع منتخب هايتي ، وانتهت المواجهة بفوز الأخير بهدف نظيف.

كما التقى العنابي مع منتخب كوراساو ، في 17 أكتوبر 20210.

وخسرها القطريون أيضًا بنتيجة (1-2).

وقد سجل حسن الهيدوس الهدف القطري الوحيد.

كذلك، التقى المنتخب القطري مع الولايات المتحدة ، في 30 يوليو من العام قبل الماضي في نصف نهائي الكأس الذهبية 2021.

وسقط المنتخب العربي أيضًا بهدف نظيف.

موعد مباراة قطر وكندا والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة الودية الـ11 لمستضيف مونديال 2022 ، مساء الجمعة، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت الإمارات، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت غرينتش، الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت العاصمة الكندية أوتاوا.

من ناحية أخرى ، وعن حكم مباراة قطر وكندا ، فلم يعلن الاتحادي القطري لكرة القدم ( QFA ) حتى كتابة تلك السطور عن طاقم تحكيم المواجهة.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث اللقاء، عبر فضائية beIN Sports HD .

إضافة إلى قنوات الكأس القطري من خلال قناة Alkass One HD .

أما بشأن معلق مباراة قطر وكندا ، فقد خصصت القنوات الناقلة كلًا من المعلق المصري أحمد الطيب عبر قنوات الكأس، والقطري يوسف سيف على البي إن سبورتس.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد استعرضنا سويًا كافة المعلومات والتفاصيل وآخر المستجدات حول موعد مباراة كندا وقطر والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة ونتائج المنتخبين في المواجهات الودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 ، إضافة إلى تاريخ مواجهات كندا وقطر .