نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Ecuador vs Saudi Arabia القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور قبل كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الإكوادور 2022 حيث يستعد المنتخب السعودي الدخول إلى مرحلة الحسم، وذلك من أجل التحضير والاستعداد بشكل جيد لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعدما تمكن المنتخب السعودي من حسم الوصول إلى بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين وديتين والتي من المقرر أن تكون خلال التوقف الدولي في سبتمبر 2022، وهي المباريات التي تمثل أهمية كبيرة ويترقبها كافة عشاق كرة القدم والجماهير السعودية، ومن خلال هذه السطور نستعرض القنوات الناقلة لمباريات منتخب السعودية الودية قبل كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور قبل كأس العالم

ونجد أن المنتخب السعودي لكرة القدم من المقرر أن يخوض في الفترة الحالية معسكرًا تدريبًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، والذي كان قد بدأ رسميا في يوم 17 من شهر سبتمبر، والذي يستمر إلى يوم 27 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يخوض منتخب السعودية مباراة ودية هامة أمام نظيره منتخب إكوادور، والتي تقام يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبناء على ما أشارت إليه المصادر فمن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي في المراحل الثلاث المتبقية من البرنامج الإعدادي الذي يقام ضمن الاستعداد لكأس العالم، حيث يتم خوض 8 مباريات ودية قادمة، والتي تقام أمام كلا من منتخبات الإكوادور، أمريكا وكرواتيا وألبانيا وهندوراس ومقدونيا وبنما وأيسلندا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإكوادور الودية

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب السعودية الودية القادمة ضد نظيره منتخب الأكوادور في إطار الاستعداد لكأس العالم، من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية ssc، والتي تعد هي القناة الرسمية التي حصل على حقوق نقل كافة مباريات المنتخب السعودي الودية المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة ضمن معسكر الفريق، ويمكن استقبال القناة من خلال إدخال التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات.