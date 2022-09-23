رابطة الدوري الإيطالي تعاقب مورينيو وساري

عاقبت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، المدير الفني لروما، جوزيه مورينيو، ومدرب لاتسيو، ماوريسيو ساري بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من "الكالتشيو".

وقررت رابطة الدوري إيقاف مورينيو مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء روما وفريقه السابق إنتر في ميلانو.



وقالت الرابطة إنها عاقبت مورينيو بسبب "دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 11" من المباراة التي خسرها روما الأحد على أرضه ضد أتالانتا 0-1، و"دخوله في مشادة مع لاعب من الفريق الخصم".

كما تم إيقاف ماوريسيو ساري لمباراة واحدة، بسبب تكرار البطاقات الصفراء، وكذلك مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر، بعد حصوله على 5 إنذارات.

وتقرر تغريم نادي ميلان 15 ألف يورو، بسبب قيام جماهيره، بإطلاق هتافات تمييز إقليمي تجاه نابولي خلال مباراة الفريقين.

المصدر: وكالات