نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والنيجر الودية، ينتظر جماهير المنتخب المصري مباراة منتخب مصر القادمة، والتي ستجمع بين منتخبي مصر والنيجر مساء يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد الاسكندرية ضمن المسعكر المنتخب المصري الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر من العام الحالي، وذلك ضمن الاستعداد التي يقوم بها منتخب مصر من أجل خوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر أن تقام في كوت ديفوار.

مباراة مصر والنيجر

وتعد مباراة مصر النيجر هي الأولى للمنتخب المصري تحت القيادة الفنية للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا والذي قد تولى مهمة قيادة المنتخب المصري الأول بعدرحيل مواطنه كارلوس كيروش، حيث قام روي فيتوريا باستدعاء اللاعبين المحترفين من كافة الدوريات، ولعل أبرزهم: محمد صلاح، وأحمد حجازي، وتريزيجيه، وطارق حامد، وكوكا، ومرموش، بجانب تواجد اللاعبين الذين تم اختيارهم من الدوري المحلي من أجل التواجد في قائمة المنتخب المصري خلال معسكره بالاسكندرية، والمقام خلال هذه الفترة من أجل التحضير لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر أن تقام في كوت ديفوار.

وقد قرر اتحاد كرة القدم المصري فتح المدرجات أمام الجماهير من أجل متابعة مباراة مصر والنيجر الدولية الودية، حيث وافق الأمن على حضور خمسة آلاف مشجع، كما حدد اتحاد كرة القدم المصري مبلغ 50 جنيهاً كسعر موحد لكافة تذاكر المباراة.

موعد مباراة مصر والنيجر

هذا وقد تم الاعلان عن موعد مباراة مصر والنيجر الودية الدولية التي ستقام مساء يوم الجمعة على أرض ستاد الاسكندرية، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

وسيتمكن جماهير كرة القدم المصرية من متابعة أحداث مباراة مصر والنيجر مساء يوم الجمعة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس والتي ستقوم بالنقل الحي والمباشر لأحداث المباراة عبر شاشتها، مع إقامة ستديو تحليلي قبل المباراة من أجل التحليل الفني لأحداث المباراة، ونقل كواليس المباراة قبل وأثناء بعد المباراة من ملعب المباراة.