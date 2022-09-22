تونس تهزم جزر القمر ودياً
فاز المنتخب التونسي على نظيره جزر القمر بهدف دون رد، في لقاء ودي أقيم بينهما على ملعب "أومنيسبور كرواسي سور سين" بفرنسا يوم الخميس.
وسجل طه ياسين الخنيسي هدف المباراة الوحيد لتونس في الدقيقة 60.
يذكر أن منتخب تونس سيواجه البرازيل وديًا يوم 27 سبتمبر الجاري، في إطار استعدادتهما للمشاركة في مونديال قطر 2022.
وفي لقاء ثانٍ تخطى منتخب ماليزيا نظيره تايلاند بركلات الترجيح 5 - 3 بعد ان انتهى اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل السلبي 0 - 0.
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