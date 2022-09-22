انت الان تتابع خبر عاجل.. بايرن ميونخ يكافئ " هاكر " إخترق موقع النادي الرسمي وسط غضب المشجعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني قد قامت بمكافأة واحد من مشجعي النادي بالحصول على قميص الدولي الألماني توماس مولر على الرغم من قيامه بإختراق الموقع الرسمي للفريق عبر شبكة الإنترنت وهو ما أثار غضب ودهشة عشاق العملاق البافاري.

بايرن ميونخ يكافئ ” هاكر ” إخترق موقع النادي الرسمي

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن مشجع العملاق البافاري الذي يُعرف بإسم توماس مارتينيز يعمل خبير في أمن المعلومات نجح في اختراق الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ وإكتشف وجود مجموعة من التفاصيل الخاصة بالمستخدمين وبعض المعلومات المالية التي يمكن الاستيلاء عليها.

وفور العلم بتلك البيانات السرية قام بإبلاغ النادي البافاري بكافة النتائج التي وصل إليها ورغم أنه لم يتلقى أي من الرسائل الخاصة بالرد في البداية لكن إدارة البايرن وفرت له في الأخير الشكر عن طريق إرسال قميص بايرن ميونخ يحمل توقيع اللاعب المفضل بالنسبة له توماس مولر.

وفي تصريحات أدلى بها مارتينيز الذي يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا أكد أنه بمجرد وصوله إلى الخطأ قام بتقديم بلاغ وإرساله للإدارة وإستلزم منهم الأمر الكثير من الوقت لإصلاحه ولم يردوا في البداية قبل أن يساعدني واحد من الصحفيين في الوصول إليهم والتواصل معهم بنجاح قبل أن يرسلوا إلي الهدية”.