انت الان تتابع خبر 5 مكاسب للأهلي من ودية بتروجت بأولى تجارب كولر.. عودة كهربا وتألق شادى الأبرز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بعدة مكاسب من أولى تجاربه الودية ضد بتروجت أمس الأربعاء والتي أقيمت على ملعب الأهلي والسلام وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعد الاطمئنان على حالة اللاعبين ومدى استيعاب أفكاره.



وحقق كولر وجهازه الفني عدة مكاسب رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الأهلي بسبب وجود عدد كبير من لاعبيه في المنتخب الأول والأولمبي مثل محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وكريم فؤاد مع المنتخب الأول، ومصطفى سعد ميسي وحمزة علاء ومحمد أشرف.



وأهم مكاسب ودية الأهلي أمام بتروجت:



كولر يمنح الفرصة للشباب



حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح فرصة المشاركة لعدد كبير من شباب الفريق الأحمر على هامش أولى مباريات الأهلي الودية ضد بتروجت أمس الأربعاء مثل مصطفى شوبير وزياد طارق وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومازن أسامة ومحمد نصير، وقدم الجميع مردود جيد خلال المباراة.



ويحرص كولر على منح الفرصة للجميع داخل الأهلي سواء المجموعة الأساسية أو اللاعبين الاحتياطيين والناشئين من أجل تقييم كل اللاعبين وتحديد احتياجاته من اللاعبين المتاحين أمامه خلال الفترة الحالية.



ارتفاع الحصيلة التهديفية



شهدت مباراة الأهلي ضد بتروجت ارتفاع الحصيلة التهديفية للفريق الأحمر بعدما نجح اللاعبين في تسجيل 5 أهداف بمباراة بتروجت وهو رقم جيد مقارنة بالأداء الهجومي الذي كان عليه الأهلي في نهاية الموسم الماضي.



وعانى الأهلي في الفترة الماضية من عقم تهديفي وابتعاد غالبية لاعبي الخط الأمامي عن التهديف في الفترة الأخيرة، بخلاف إصابة أكثر من لاعب.



تألق شادي حسين الصفقة الجديدة



شهدت مباراة بتروجت الودية مشاركة شادي حسين في الشوط الثاني من عمر المباراة ونجح في الوقت الذي شارك فيه في تسجيل خامس أهداف الأهلي بطريقة رائعة بعدما لعب الكرة بطريقة “لوب” أعلى حارس مرمى الفريق البترولي.



وتعد مباراة بتروجت الودية أولى مباريات شادي حسين مع الأهلي بعد الانضمام إليه قادما من سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



عودة كهربا ومشاركته



عاد محمود كهربا للمشاركة في ودية الأهلي ضد بتروجت بعد الاستقرار على قيده في قائمة الأهلي للموسم الجديد بناءا عل رغبة كولر المدير الفني، ومنحه فرصة المشاركة في الشوط الثاني من عمر المباراة.



وكان مصير كهربا غامضا من القيد في قائمة الأهلي، قبل أن يتم الاستقرار على قيد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر المحلية، على أن يتم قيده في القائمة الإفريقية في يناير المقبل بعد حل أزمة إيقافه من قبل الفيفا بسبب غرامة الزمالك.



الاطمئنان على جاهزية لاعبي الأهلي البدنية



اطمأن كولر على جاهزية لاعبي الأهلي البدنية ووصول اللاعبين إلى مستوى جيد من الكفاءة البدنية، بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.



ويستغل كولر المباريات الودية في اختبار حالة اللاعبين البدنية والاطمئنان على استيعاب اللاعبين فكره الخططي ومدى قدرتهم على الأداء بنفس المستوى البدني على مدار الـ90 دقيقة.