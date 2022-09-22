انت الان تتابع خبر “مش عايزينك تاني”.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى ابن النادي بعد قرار التخلي عن الفريق ويوقع عليه غرامة 200 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسعى إدارة نادي بيراميدز خلال الوقت الحالي في فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الجديد بالتعاقد مع أحد لاعبي النادي الأهلي، وكانت قد أكدت الكثير من المصادر التي تشير الى رحيل مهاجم الأهلي صلاح محسن خلال وقت قريب قبل انطلاق الموسم الجديد، الا أن هناك خلاف داخل الأهلي في الوجهة الجديدة للاعب حيث لا يريد اللاعب الدخول في صفقات تبادلية في الموسم القادم ويبقى له الاختيار بين ذلك أو الرحيل، وذلك بعد اعلان صلاح محسن رغبته في البقاء بين صفوف الأهلي.