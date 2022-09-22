انت الان تتابع خبر7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 22 / 9 /2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 22 / 9 /2022، هي خدمة يقدمها اليوم السابع لقرائه ومتابعيه، وتتضمن العديد من الأخبار الهامة على الساحة ونرصدها كالتالي.



وفد من الأهلي يشارك فى تشييع جثمان الفنان هشام سليم



يشارك وفد من النادى الأهلى في تشييع جثمان الفنان الكبير هشام سليم نجل الراحل صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم، وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.

سموحة يوافق رسميا على انتقال “كناريا” إلى سيراميكا



وافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات على انتقال محمد كناريا لاعب وسط سموحة إلى فريق سيراميكا بيع نهائى مقابل 13 مليون جنيه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع ديلسون كاموني مهاجم منتخب انجولا ورابع هدافي الدوري الانجولي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع بنين وديا يومى غدا الجمعة، والاثنين المقبل خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.



يراقب مسئولو النادي الأهلي موقف البرازيلي برونو سافيو صفقة الفريق الأحمر الجديدة، بعد الأنباء التي خرجت عن احتمالية تعرض اللاعب للإيقاف لفترة طويلة بسبب تقرير الحكم في آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف الحالي.



50 جنيها سعر تذكرة مباراة منتخب مصر والنيجر



قرر اتحاد الكرة طرح تذاكر بأسعار مخفضة لمباراة منتخب مصر أمام النيجر، المقرر لها مساء غد الجمعة بالإسكندرية، وتم تحديد مبلغ 50 جنيها للتذكرة الواحدة، وتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتى.