نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر uefa.tv القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022 فنحن على موعد مع مواجهة قوية من العيار الثقيل ينتظرها كافة محبي كرة القدم العالمة، والتي تجمع أن منتخب فرنسا ونظيره منتخب النمسا، حسب يستضيف ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس، المباراة القوية التي تجمع بين الطرفين، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، البطولة القوية هذه النسخة التي تدخلها جميع المنتخبات أملا في اقتناص اللقب، ونستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية.

مباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

ونجد أن منتخب فرنسا يدخل هذه المباراة وهو في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى في المستوى الأول ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يتواجد برصيد نقطتين فقط، والذي يتواجد برفق حوالي سبع نقاط عن منتخب الدنمارك التي يتصدر ترتيب المجموعة، حيث نجد أن منتخب فرنسا لم يستطع في أن يسجل أي فوز في هذه النسخة الجديدة من البطولة، فقد خسر المباراة التي خاضها ضد منتخب الدنمارك في الجولة الأولى، ومن ثم قد حقق التعادل أمام النمسا في الجولة الثانية، ومن ثم تعادل أمام منتخب كرواتيا في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الطرفين يوم الخميس الموافق 22 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية France vs Austria مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022

وقد تم التنويه أنه لن يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لعدم حصول أي قناة على حقوق نقل هذه النسخة من البطولة، على أن يتم عرض كافة مباريات البطولة من خلال تطبيق UEFA TV، كما تم الإعلان أنه يمكن متابعة أحداث مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يقوم بتقديم تغطية حية مباشرة لكافة أحداث مباراة فرنسا ضد النمسا.

نتائج فرنسا في آخر 4 مباريات ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية

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