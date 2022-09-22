نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر France vs Austria مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022 والموعد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022 حيث يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراة هامة تقام في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تجمع بينه وبين نظيره منتخب النمسا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة القوية 2022/2023، ويترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة متابعة أحداث هذه المباراة القوية والتعرف على الموعد والقنوات الناقلة، حيث يسعى منتخب فرنسا من خلال هذه المباراة إلى تحقيق الفوز الأول له في منافسات دور المجموعات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022

يستضيف ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس مباراة الجولة الخامسة التي تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره منتخب النمسا، في دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة، حيث تنطلق أحداث المباراة مساء يوم الخميس الموافق 22 من شهر سبتمبر، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى منتخب فرنسا إلى تحقيق ثلاث نقاط هامة في هذه المباراة، والتي يدخلها في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، وذلك بعدما عجز عن تحقيق الفوز في أي مباراة خاضها منذ انطلاق منافسات دور المجموعات.

مباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا ضد النمسا الخميس 22 سبتمبر 2022 الساعة 20:45 مصر

الساعة 21:45 السعودية UEFA TV استاد دو فرانس

جدول مباريات الجولة الخامسة دوري الأمم الأوروبية

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد النمسا

ويدخل منتخب النمسا هذه المواجهة المرتقبة ضد منتخب فرنسا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة، وذلك برصيد أربعة نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة، وتعرض لهزيمة، ونجد أنه لم يتم الإعلان عن إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية من خلال أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم التنويه أنه يتم نقل مباريات دوري الأمم الأوروبية من خلال تطبيق UEFA TV، كما يمكن أن يتم متابعة مباريات البطولة هذه النسخة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يقدم بث مباشر لكافة مباريات البطولة هذه النسخة بشكلٍ حصري.