- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر France vs Austria مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022 والموعد القنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022 حيث يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراة هامة تقام في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تجمع بينه وبين نظيره منتخب النمسا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة القوية 2022/2023، ويترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة متابعة أحداث هذه المباراة القوية والتعرف على الموعد والقنوات الناقلة، حيث يسعى منتخب فرنسا من خلال هذه المباراة إلى تحقيق الفوز الأول له في منافسات دور المجموعات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة.
موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022
يستضيف ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس مباراة الجولة الخامسة التي تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره منتخب النمسا، في دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة، حيث تنطلق أحداث المباراة مساء يوم الخميس الموافق 22 من شهر سبتمبر، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى منتخب فرنسا إلى تحقيق ثلاث نقاط هامة في هذه المباراة، والتي يدخلها في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، وذلك بعدما عجز عن تحقيق الفوز في أي مباراة خاضها منذ انطلاق منافسات دور المجموعات.
|مباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|فرنسا ضد النمسا
|الخميس 22 سبتمبر 2022
|UEFA TV
|استاد دو فرانس
جدول مباريات الجولة الخامسة دوري الأمم الأوروبية
القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد النمسا
ويدخل منتخب النمسا هذه المواجهة المرتقبة ضد منتخب فرنسا في المركز الثالث من ترتيب المجموعة، وذلك برصيد أربعة نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة، وتعرض لهزيمة، ونجد أنه لم يتم الإعلان عن إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية من خلال أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم التنويه أنه يتم نقل مباريات دوري الأمم الأوروبية من خلال تطبيق UEFA TV، كما يمكن أن يتم متابعة مباريات البطولة هذه النسخة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يقدم بث مباشر لكافة مباريات البطولة هذه النسخة بشكلٍ حصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر France vs Austria مباراة فرنسا ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية 2022 والموعد القنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.