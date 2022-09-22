نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية 23/9 عبر CCS HD ورقم سلبي للأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار الاستعدادات للمنتخب الوطني السعودي لكأس العالم يحتضن ملعب “نويفا كوندومينا” في إسبانيا، موعد مباراة السعودية والإكوادور اليوم الجمعة 09/23 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، المباراة تليها مباراة أخرى ضد المنتخب الأمريكي يوم 27 من نفس الشهر، في إطار المرحلة الثانية من أستعداد الأخضر السعودي للمونديال، جهز الفرنسي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لاعبيه للمواجهة الهامة، وأعلن خوضه اللقاء بكامل قوته نظراً لأن الكرة اللاتينية ممثلة في مجموعة الأخضر في قطر بمنتخب الأرجنتين، لذا فاللقاء له أهمية كبيرة للمدرب والجماهير السعودية.

موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية

لم تتقابل السعودية من قبل مع الإكوادور في أي مناسبة رسمية أو ودية ولكن بصفة عامة، فتاريخ الكرة السعودية مع الكرة اللاتينية لا يصب في صالح الأخضر، فقبل هذا اللقاء تقابل المنتخب السعودي مع ثمانتي منتخبات يمثلون الكرة اللاتينية هم “البرازيل، الأرجنتين، بيرو، أوروغواي، باراغواي، فنزويلا، بوليفيا، كولومبيا” في 23 مباراة قبل هذا اللقاء حققت المنتخبات اللاتينية الفوز على السعودية في 12 مباراة، وكان التعادل حاضراً في 10 لقاءات ولم تفز السعودية سوى في مباراة واحدة فقط.

أستعدادات السعودية للمباراة

توقيت مباراة السعودية ضد الإكوادور

18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت جرينتش. 19.00 ” السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر. 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا. 21.00 : – بتوقيت مكة المكرمة، وكلاً من دول قطر، الكويت، العراق. 22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة السعودية والإكوادور اليوم

من المعروف أن مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية هي المالك الحصري لجميع مباريات المنتخب الوطني السعودي، ومباراة الليه ستنقل عبر إحدى قنواتها ولكن لم يتحدد القناة ولا المعلق حتى اللحظة وسنوافيكم بهما فور إعلان القناة.

قائمة السعودية لمباراتي الإكوادور وأمريكا