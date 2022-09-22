انت الان تتابع خبر بعد اكتساح بتروجيت بخماسية – موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أسوان الودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق النادي المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله عن موعد مباراة الأهلي القادمة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري مارسيل كولرويخوض النادي الأهلي عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالي في ظل الاستعداد للموسم الكروي الجديد في مصر الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر القادم بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز أمس الأربعاء على بتروجيت أحد أندية الدرجة الثانية بخماسية نظيفة في أول ظهور للمدرب مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي القادمة:

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر ثاني مبارياته الودية البالغ عددها ثلاثة وديات أمام فريق أسوان الصاعد هذا الموسم إلي الدوري الممتاز.