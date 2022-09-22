انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس.. واعرفوا كل القنوات اللي هتبث الماتشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في كل الملاعب الأوروبية والعربية، وسوف تبث الكثير من المباريات التي تخص الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء الخميس، ومن أهمها مواجهة بين هولندا وبولندا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة