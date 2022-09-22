انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس.. واعرفوا كل القنوات اللي هتبث الماتشات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 في كل الملاعب الأوروبية والعربية، وسوف تبث الكثير من المباريات التي تخص الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء الخميس، ومن أهمها مواجهة بين هولندا وبولندا.
مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
وسوف يقابل منتخب فرنسا حامل اللقب أمام النمسا وسوف تستقبل بلجيكا منتخب ويلز في نفس التوقيت، ويقابل منتخب كرواتيا وضيف بطل العالم في 2018 أمام الدنمارك في نفس الجولة، وعن مباراة منتخب تونس مباراة تحضيرية لكأس العالم 2022 أمام جزر القمر.
|القناة الناقلة
|الموعد
|المباراة
|الوطنية الأولي التونسية
|21 بتوقيت السعودية
|تونس أمام جزر القمر
|القناة الناقلة
|الموعد
|المباراة
|Uefa.tv
|21:45 السعودية
|كرواتيا أمام الدنمارك
|Uefa.tv
|21:45 السعودية
|فرنسا أمام النمسا