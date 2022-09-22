عاجل.. أبو هشيمة يوقع عقد شراكة مع رونالدو.. بشرة خير هيكتشف المواهب في مصر

انت الان تتابع خبر عاجل.. أبو هشيمة يوقع عقد شراكة مع رونالدو.. بشرة خير هيكتشف المواهب في مصروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وعضو مجلس الشيوخ إن البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو شخصية محترمة وليس مجرد لاعب كرة فقط، وأعلن عن توقيع عقد شراكة معه وأن يحصل على العديد من الأعمال الحصرية مع رونالدو.

وأعلن أبو هشيمة أثناء لقاء في برنامج “يحدث في مصر” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه يريد تطوير كرة القدم واستعمال التكنولوجيا الحديثة، وقال “مش أولادنا بيلعبوا العاب قلبوها للحقيقة في مكان على مساحة كبيرة تقدر تدخل جوا هي كل حاجه في البلاي ستيشن هتلاقيها على الحقيقة”.

واستكمل قائلاً “كريستيانو راجل عنده رغبة في تحقيق هدف ما وصاحب رأي وتحته مؤسسة ودا شيء بيغير من شخصيته مش بيخليه لاعب كرة عادي عنده كذا حاجه شغال فيها وإصراره وعزيمته أكبر شيء شدني ليه، أن الشعب المصري يمتلك مواهب كبيرة وحب رائع لكرة القدم، مضيفًا: “أنا أخدت الوكالة الحصرية للشركة بتاعت كريستيانو في مصر واسمها فوت لاب”.

تفاصيل اكتشاف مواهب كرة القدم في مصر

وتابع “هدف الشركة اكتشاف المواهب واي حاجه بتعملها فيها هتلاقي تقيم وتحليل الأداء هتلاقي واحد بيشوط هتجيله قوة الكرة وازاي يرقص وكل تحليلية واللي لعبه هيبقى حقيقة، وهيبقى للشركة مقرات في كل حته ودا جزء من الاقتصاد الرياضي ونادي فيوتشر حاجتين شركة كرة قدم، أنا مدريدي.. الرياضة جزء في روتيني الشخصي وبصحة 5 ونص الصبح يوميًا”.