انت الان تتابع خبر تردد قناة الأهلي الجديد 2022.. على نايل سات هتشوفوا مواجهة الأهلي وبتروجيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب الجميع حالياً عن تردد قناة الأهلي الجديد 2022، وذلك لمشاهدة لقاء الأهلي وبتروجيت الودي قبل لقاء الاتحاد المنستييري التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وسوف يبث اللقاء على قناة الأهلي الفضائية عبر نايل سات.

قناة الأهلي على نايل ساتوتتميز قناة الأهلي بأنها من أهم وافضل القنوات الفضائية التي تبث في الوقت الحالي، والتي تعمل طوال اليوم وعلى مدار الـ 24 ساعة بدون توقف، وهي من أهم القنوات المجانية التي تعمل بدون أي رسوم اشترك، وتبث بجودة عالية لمتابعة كل المباريات الذي يحب مشاهدتها الجميع.

تردد قناة الأهلي الجديد 2022 على نايل سات

وتصنف القناة بأنها من أهم وأفضل القنوات الرياضية في الوقت الحالي، وهي المتخصصة في بث وتقديم كل ما يخص النادي الأهلي والجمهور، وتعرض جميع المباريات والاستوديوهات التحليلية فيها كبار النقاد والمحللين لجميع المباريات الهامة بين الأهلي وجميع الفرق الأخرى.

التردد 11747 أو 11440.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾ أو 5/6.