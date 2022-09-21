نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة HD القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت Al-Ahly vs Petrojet الودية علي ملعب تتش في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية يترقب عدد كبير من محبي النادي الأهلي المصري المباراة الودية المقرر أن يخوضها النادي الأهلي ضد نظيره فريق بتروجيت في ذات ودي ضمن استعداد النادي الأهلي للموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على تنظيم مباراة ودية بين الفريقين ضمن معسكر النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد لكي يستعد لخوض منافسات الدوري المصري النسخة الجديدة، ومن خلال هذه السطور نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية والتعرف على موعد انطلاق المباراة.

مباراة الأهلي الودية ضد بتروجيت

يستعد النادي الأهلي المصري في هذا التوقيت لخوض عدد من المباريات الودية، التي تنقل عبر تردد قناة الأهلي والتي تقام ضمن معسكر الفريق خلال الفترة القادمة بالتزامن مع اقتراب مشاركة القلعة الحمراء في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي المصري ثلاث مباريات ودية والتي تقام خلال فترة الإعداد القادمة التي يخوضها الفريق، ومن بينها المباراة الأولى التي يخوضها أمام فريق بتروجت، والتي من المقرر لها أن تقام يوم الأربعاء 21 ‏من شهر سبتمبر 2022 الجاري، على أن يتم انطلاق أحداث المباراة القوية بين الفريقين في الإطار الودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتقام المباارة على ملعب مختار التتش بالجزيرة داخل النادى الاهلى .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الودية ضد بتروجت

وقد أعلنت إدارة قناة الأهلي الفضائية الرياضية، عن نقلها المباراة الودية التي تجمع بين القلعة الحمراء ونظيرها فريق بتروجت على الهواء مباشرة، وقد أشارت القناة أنها هي الناقل الحصري لأحداث المباراة بعدما حصلت على حقوق نقلها، ومن خلال تقديم تغطية خاصة للمباراة من خلال تواجد أستوديو تحليلي مميز يضم نجوم المارد الأحمر السابقين، وذلك لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة بشكل مجاني، ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز في المباريات الودية التي قد تم تنظيمها من قبل إدارة النادي الأهلي، وذلك في إطار استعداد الفريق لخوض المنافسات الخاصة بالفترة المقبلة في طريقة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري، حيث يسعى النادي الأهلي إلى الفوز بالبطولة النسخة المقبلة بعد خسارته الدوري على حساب نادي الزمالك.

تردد قناة الأهلي Al Ahly TV HD

تردد قناة الأهلي الجديد القمر الصناعي نايل سات هو 11747.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت