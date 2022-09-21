موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجيت والقناة الناقلة للمباراة مجاناً بجودة عالية HD

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عمر شويل - جدة من المقرر ان موعد مباراة الأهلي القادمة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، حيث يستعد فيها النادي الأهلي لمباراته ضد فريق بتروجيت، وذلك ضمن الاستعدادات الهامة للفريق في الموسم الكروي الجديد 2022-2023، حيث يستعد فيها النادي الأهلى لموسم جديد بعدة مباريات هامة في الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر، وأيضاً بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك تحت قيادة السويسري كولر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وتعتبر مباراة الأهلي ضد بتروجيت ضمن لقاءات الأهلى الودية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتزايدت مؤخراً معدلات البحث من عشاق وجماهير القلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلي القادمة، فنجد رغبة الكثير من عشاق الساحرة المستديرة معرفة موقع المباراة، لأنها تعد أول مباريات النادي الأهلي في الموسم الجديد 2022-2023 حيث ستبين مدى جاهزيته واستعداده لهذا الموسم، ويواجه النادي الأهلي فريق بتروجيت اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءاً بتوقيع المملكة العربية السعودية، وبتوقيت الإمارات الساعة السادسة مساءاً.

ويقود فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم ضد بتروجيت، السويسري مارسيل كولر، حيث طلب المدير الفني الجديد للنادي أن يخوض الفريق ثلاثة مباريات ودية هذا الشهر، وفي استجابة سريعة يقابل اليوم فريق بتروجيت، ويوم الأحد الموافق 25 سبتمبر يقابل فريق أسوان، ثم ينتهي بمباراة ودية أخيرة مع فريق طلائع الجيش يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر، وتقام مباراة اليوم الأربعاء بين النادي الأهلي وبتروجيت في ملعب مختار التتش بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى القادمة

وعقب تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة خلال هذا الشهر مع الفرق بشكل ودي، تقوم قناة الأهلي بنقل فعاليات الفريق الودية أمام الفرق الأخرى وستذاع على الهواء مباشرة وبشكل حصري، ومع موجود استديو تحليلي لنجوم النادي الأهلي للتعليق على أحداث المباراة، والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يعد الأكثر تتويجاً في العالم بالبطولات في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والافريقية، ويعد من أكبر النوادي بمصر التي لها جمهور كبير، حيث حصد الفريق 24 بطولة على المستوى القاري، وحصل على 42 درع لبطولة الدوري المصري الممتاز، وحصد 37 بطولة لكأس مصر، وحصوله على السوبر المصري 11 مرة.