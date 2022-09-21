اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ظهور صادم لبيومي فؤاد في عزاء زوجة خالد زكي.. وزنه زيادة وماسك عكاز والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهور صادم لبيومي فؤاد في عزاء زوجة خالد زكي أمس الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهي من أبرز الصور التي أثارت حالة من الجدل الكبير، وتسأل عنها الكثير من المشاهدين.
ظهور صادم لبيومي فؤاد في عزاء زوجة خالد زكي بوزن زائد
وحضر الفنان بيومي فؤاد عزاء زوجة خالد زكي بوزن زائد وهو يتكأ على عكاظ وبجانبه الفنان محمد الصاوي، وتسأل الجميع حول السبب وراء ذلك، واتصدم منها جميع المشاهدين ومحبيه مؤخراً بسبب شكله المرهق.
فنانين حضروا عزاء زوجة الفنان خالد زكي
وحضر في عزاء زوجة الفنان خالد زكي عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ومنهم الفنانة بوسي، الفنانة ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هاني شاكر المنتج جمال العدل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان كمال أبو رية، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة جيهان قمر، الفنانة منى عبدالغني وغيرهم الكثيرين.