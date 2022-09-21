اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ظهور صادم لبيومي فؤاد في عزاء زوجة خالد زكي.. وزنه زيادة وماسك عكاز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهور صادم لبيومي فؤاد في عزاء زوجة خالد زكي أمس الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهي من أبرز الصور التي أثارت حالة من الجدل الكبير، وتسأل عنها الكثير من المشاهدين.

ظهور صادم لبيومي فؤاد في عزاء زوجة خالد زكي بوزن زائد

وحضر الفنان بيومي فؤاد عزاء زوجة خالد زكي بوزن زائد وهو يتكأ على عكاظ وبجانبه الفنان محمد الصاوي، وتسأل الجميع حول السبب وراء ذلك، واتصدم منها جميع المشاهدين ومحبيه مؤخراً بسبب شكله المرهق.