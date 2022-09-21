موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دور الـ64 لدوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة:

رياض - احمد صلاح - يسعي عشاق الفارس الأبيض داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الزمالك القادم أمام بطل تشاد، في الموسم الجديد 2022-2023 من بطولة دوري أبطال افريقيا.ويسعي لاعبي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي فيريرا في تحقيق الفوز على إليكت سبورت بطل تشاد في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد الفوز بثنائية في مباراة الذهاب التي اقيمت على ستاد أحمد هاجيدو في الكاميرون خلال الأيام الماضية.

يلعب الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا، يوم الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ستاد القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام